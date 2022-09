Nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono in arrivo. Le trame degli episodi che andranno in onda dal 3 al 7 ottobre, rivelano che Vittorio si sentirà deluso da Adelaide, ma anche da Matilde. Veronica temerà invece che Ezio possa non ricordarsi dell'anniversario del loro primo incontro e sarà molto triste per questo. Matilde riuscirà a risolvere un grosso problema che avrebbe potuto danneggiare l'uscita della nuova collezione. La moglie di Tancredi agirà in gran segreto, ma Conti ne verrà a conoscenza e rimarrà parecchio stupito.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 7 ottobre: Stefania e Gemma insieme per aiutare Veronica

Gemma, notando l'apprensione della madre in vista dell'anniversario con Ezio, si rivolgerà a Stefania affinché l'aiuti in questa situazione. In casa Colombo inizieranno così i preparativi per sorprendere Veronica. Adelaide darà carta bianca a Matilde sulla gestione del Paradiso come sua vice. Proprio Matilde cercherà di accaparrasi la simpatia di Vittorio, destando sempre più preoccupazione in Flora e Umberto. Salvo vorrà cercare di fare una sorpresa ad Anna, partecipando ad una gara di ballo che mette in palio una crociera.

Inizialmente, Salvo intraprenderà questa missione al fianco di Irene, ma, successivamente, questa s'infortunerà e Elvira farà le sue veci.

Quest'ultima, dopo un primo scetticismo, parteciperà alla gara insieme a Salvo e i due torneranno Vittoriosi. La Rai arriverà al Paradiso per intervistare Stefania in merito al lancio del suo libro in favore della madre Gloria. Durante il momento dei ringraziamenti, però, la figlia di Ezio dimenticherà di citare il suo fidanzato che ne rimarrà deluso.

Anticipazioni Il Paradiso dal 3 al 7/10: Matilde agisce alle spalle di Adelaide

Maria mostrerà i suoi bozzetti sia a Paola che a Matilde ed entrambe ne rimarranno entusiaste. Dello stesso avviso non sarà invece Flora. Travasi farà una scelta riguardante la nuova collezione che metterà in serio percolo tutta la produzione. Per riuscire a salvare la situazione, Matilde dovrà intervenire alle spalle di Adelaide.

Quando Marco verrà a conoscenza di ciò che la moglie di Tancredi avrà fatto, ne parlerà con Conti. Vittorio rimarrà così piacevolmente sorpreso dalla donna.

La Contessa avrà dei piani ben precisi per la scalata sociale di Marcello, ma non tutto andrà come da lei previsto. L'incontro con l'ingegnere Fumagalli sarà infatti un fiasco. Di San'Erasmo riuscirà comunque a trovare un'importante impiego per Marcello. Mentre Veronica sarà in attesa del giudizio della Sacra Rota per l'annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria, proprio quest'ultima tornerà finalmente ad essere una donna libera.