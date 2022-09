Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso del 2022. Le novità interesseranno soprattutto la messa in onda delle soap opera che tutti i pomeriggi popolano la fascia del daytime di Canale 5.

A subire dei cambiamenti, infatti, sarà la programmazione di Beautiful così come quella della soap spagnola Una vita.

Novità in arrivo anche per Terra Amara e Un altro domani, le due nuove soap che questa estate hanno debuttato nel pomeriggio estivo di Canale 5, registrando ottimi ascolti in daytime.

Una Vita chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset più significativo di questo 2022 riguarderà la messa in onda di Una Vita su Canale 5.

La soap opera spagnola ambientata ad Acacias 38 si avvia ormai verso l'atteso finale di sempre: mancano sempre meno episodi in vista dell'epilogo conclusivo sulle vicende dei vari abitanti del quartiere spagnolo.

L'appuntamento con Una Vita chiuderà per sempre i battenti tra ottobre e novembre 2022, dopodiché calerà per sempre il sipario sulla soap che in Spagna ha salutato il suo pubblico da circa un anno.

Beautiful stop di domenica ma triplica al sabato: cambio programmazione Mediaset

Novità in vista anche per un'altra delle soap più longeve del pomeriggio di Canale 5.

Trattasi di Beautiful che, nel corso dell'autunno, verrà sospesa di domenica pomeriggio per lasciare spazio al ritorno di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi che verrà trasmesso nella fascia 14-16:30 circa.

Tuttavia, la soap opera americana si prolungherà nel daytime del sabato pomeriggio, dato che a partire dal 17 settembre saranno trasmessi ben tre episodi di fila, dalle 13:40 alle 14:50 circa, quando poi la linea passerà alla soap Una Vita e successivamente al talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Un altro domani cambia orario e durata

Cambio programmazione anche per la soap spagnola Un altro domani che, da lunedì 19 settembre, verrà trasmessa in formato ridotto e soprattutto in una fascia oraria differente.

Complice il ritorno di Uomini e donne e del daytime quotidiani di Amici 22 e Grande Fratello Vip 7, la soap opera spagnola verrà trasmessa alle 16:50 circa, con puntate della durata di 35 minuti circa.

La messa in onda è confermata dal lunedì al venerdì: spetterà ad Un altro domani assicurare un buon traino all'appuntamento con Pomeriggio 5.

Stop Terra Amara in daytime: cambio programmazione Mediaset 2022

Clamorose novità anche per quanto riguarda la programmazione di Terra Amara, la soap opera turca che questa estate ha registrato picchi superiori al 25% di share in daytime.

Dal 19 settembre le puntate inedite verranno stoppate nel pomeriggio di Canale 5, dato che non ci sarà ulteriore spazio libero per accogliere un'altra soap opera.

Al momento Mediaset non si è ancora espressa sul futuro di Terra Amara ma, a questo punto, non si esclude che da novembre in poi possa tornare nella programmazione di Canale 5 prima di Uomini e donne, prendendo così il posto di Una Vita che chiuderà i battenti.