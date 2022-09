Fabrizio Corona, su Instagram, è tornato ad attaccare Totti e Blasi. Il diretto interessato ha spiegato che dal momento che nessuno fa nomi e cognomi, sarà lui a raccontare la sua verità sulla ex coppia, con la quale non c'è mai stata simpatia. In particolare con Ilary Blasy durante un'ospitata durante il GF Vip, negli anni passati, c'era stato un acceso scontro tra il fotografo e la conduttrice.

Il nuovo attacco di Corona

Francesco Totti tramite il Corriere della Sera ha rilasciato un'intervista fiume, in cui ha sostenuto di non essere stato lui il primo a tradire Blasi.

Inoltre, l'ex calciatore ha fatto sapere di aver appreso dei numerosi tradimenti dell'ex moglie spiando il suo cellulare. Non contento, Totti ha sostenuto che Ilary Blasi ha fatto sparire per dispetto un'intera collezione di orologi.

In seguito alle dichiarazioni dell'ex calciatore, Fabrizio Corona ha fornito la sua opinione. In una serie di stories, il diretto interessato ha fatto sapere che è normale che in un periodo piatto, il Gossip prenda il sopravvento su ogni cosa. A tal proposito Corona ha riferito che si sta dando troppa visibilità alla separazione tra Totti e Blasi. Il 48enne ha riferito che questa vicenda lo tocca da vicino, perché da tempo cerca di spiegare che esiste un mondo malato dal punto di vista dell'informazione.

L'ex re dei paparazzi è pronto a fare nomi e cognomi

Stando al punto di vista di Corona, non si può strumentalizzare un quotidiano a proprio uso e consumo. Dunque, il 48enne è convinto che il Corriere della Sera abbia sbagliato a pubblicare in prima pagina l'intervista di Francesco Totti.

Inoltre, l'ex re dei paparazzi ha criticato gli ex coniugi Totti e Blasi per aver deciso di non fare i nomi e cognomi dei presunti spasimanti: "Visto che i due splendidi piccioncini non fanno nomi e cognomi toccherà a qualcuno farlo".

La stoccata a Totti e Blasi

Come promesso da Fabrizio Corona, alle 18 di lunedì 12 settembre è arrivata la prima stoccata a Ilary Blasi.

Scendendo nel dettaglio, il 48enne ha raccontato ai suoi follower: "Ilary ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte in casa a Roma. Ma la sera era a Milano, al compleanno della sua famosa agente".

Il diretto interessato si è domandato perché sull'account dell'agente erano presenti numerose stories riguardanti gli invitati, ma tra questi non è mai stata immortalata Ilary Blasi.

Corona ha reso noto che al party era presente anche il rapper Jake La Furia: al suo arrivo, l'artista avrebbe salutato l'ex moglie di Totti in modo sarcastico. Infine, l'ex re dei paparazzi ha rivelato che alla festa è arrivato qualcuno noto alle cronache e poi ha concluso: "Noi c'eravamo. This is my game. Vi farò sapere...".