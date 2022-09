Le anticipazioni sulla terza puntata del GF Vip 7, di lunedì 26 settembre, rivelano che ci sarà spazio per i primi accesi confronti.

Uno di questi avrà come protagonista Elenoire Ferruzzi che, dopo essersi ritrovata ai ferri corti con Luca Salatino e dopo aver messo in discussione il sentimento che l'ex tronista di Uomini e donne prova nei confronti della sua fidanzata, stasera si ritroverà al centro di un atteso faccia a faccia proprio con Soraia.

Elenoire al centro della puntata: anticipazioni GF Vip 26 settembre

Nel dettaglio le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip, in programma il 26 settembre su Canale 5, rivelano che Elenoire sarà al centro del primo confronto di questa settima edizione.

In settimana la donna ha confessato il suo interesse nei confronti di Luca Salatino, accusandolo di avere paura di uscire allo scoperto e di non ammettere che si stesse, in qualche modo, affezionando a lei.

Come se non bastasse, Elenoire è arrivata a mettere in discussione anche il rapporto sentimentale tra Luca e la sua fidanzata Soraia, la ragazza che ha incontrato grazie all'esperienza a Uomini e donne.

La fidanzata di Luca affronta Elenoire: anticipazioni GF Vip del 26 settembre

Ebbene, dopo queste sue illazioni, ecco che Elenoire dovrà vedersela in un "faccia a faccia" proprio con la fidanzata dell'ex tronista di Uomini e donne.

La giovane Soraia varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà e sarà protagonista di un confronto con Ferruzzi, dopo che in questi giorni sui social l'ha duramente criticata per il suo pensiero in merito alla sua storia d'amore con Luca Salatino.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata serale del GF Vip 7 di lunedì 26 settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per un secondo confronto che vedrà protagonista Attilio Romita.

Giucas Casella torna in casa e affronta Attilio: anticipazioni Grande Fratello Vip 26 settembre

L'ex mezzobusto del TG1, in questi primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, non è stato per niente tenero nei confronti di uno dei vipponi protagonisti della passata edizione.

Trattasi del mentalista Giucas Casella, che è stato apostrofato con parole decisamente poco carine da Attilio Romita, il quale ha dimostrato di non avere stima nei suoi confronti.

Amareggiato da quanto ha sentito all'interno della casa del Grande Fratello Vip, questo lunedì sera Giucas Casella varcherà la soglia della porta rossa e sarà pronto ad affrontare Attilio.

Nel corso di questa terza puntata serale del reality show si parlerà anche dell'amicizia speciale che sta nascendo tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.