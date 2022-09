Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 8 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, Zuleyha Altun andrà in camera da letto e parlerà con Adnan, confessando a suo figlio che un giorno saprà l'identità di suo padre. Purtroppo, però, alle spalle della moglie di Demir ci sarà la suocera e Hunkar, pertanto, verrà a sapere le intenzioni di sua nuora. Nel frattempo, Yilmaz avrà un incidente e verrà ricoverato in ospedale.

Terra Amara, anticipazioni 8/9: Zuleyha Altun dice a Hunkar di non pensare più a Yilmaz

Zuleyha Altun ha dovuto dimenticare Yilmaz per proteggerlo. Nelle recenti puntate di Terra Amara, la giovane di Istanbul è stata costretta a confessare al suo ex fidanzato di non amarlo più, per salvargli la vita e non farlo uccidere da Demir. Già in passato, l'ex domestica degli Yaman aveva dovuto mettere da parte i suoi sentimenti, per non perdere suo figlio. Le anticipazioni della soap turca, che andrà in onda nel pomeriggio dell'8 settembre, rivelano che Yilmaz farà un incidente e, durante una conversazione con Hunkar, Zuleyha confiderà a sua suocera di non pensare più al suo ex. La signora Yaman, però, non crederà alle parole di sua nuora e continuerà a dubitare di lei.

Terra Amara, puntata 8/9: Zuleyha Altun parla con Adnan e Hunkar la spia

Dopo aver saputo che Yilmaz ha avuto un brutto incidente, Zuleyha sarà affranta, ma non potrà farsi vedere in pena per il suo ex fidanzato. Pertanto, la ragazza di Istanbul si rifugerà in camera, pensando al suo amato. Mentre sarà nella stanza, Altun si confiderà con suo figlio e, pur non potendo avere risposta dal bambino, perché è troppo piccolo, la moglie di Demir dirà ad Adnan che il suo papà è forte e riuscirà a sopravvivere.

Successivamente, nella puntata di Terra Amara dell'8 settembre, Zuleyha proseguirà il discorso, confidando al pargoletto che un giorno saprà chi è suo padre. Purtroppo, però, alle spalle della giovane arriverà Hunkar. A quel punto, la suocera di Altun sentirà tutto e scoprirà, pertanto, che la nuora le aveva mentito in precedenza.

Terra Amara, episodio 8/9: Zuleyha e Sabahattin danno un sonnifero a Hunkar

Yilmaz sarà, quindi, ricoverato in ospedale, in seguito ad un incidente automobilistico. Fekeli sarà in pena per suo figlio e cercherà di capire cosa è accaduto al giovane. Il padre di Akkaya continuerà a nutrire sospetti su Demir e penserà che il signor Yaman c'entri qualcosa e abbia manomesso la macchina di Yilmaz. Zuleyha, in pena per il suo amato, con la complicità di Sabahattin, darà un sonnifero potente a Hunkar, in modo che la suocera non si accorga della sua assenza quando andrà in ospedale a trovare il suo ex fidanzato.