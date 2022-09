C'è grande attesa per la settima stagione di 'Che Dio ci aiuti'. Le nuove puntate della fiction di Rai 1 andranno in onda sul piccolo schermo nel 2023 e suor Angela andrà via da Assisi. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che la madre superiora lascerà il convento, per andare in carcere a lavorare con le detenute. Nel frattempo, Azzurra resterà da sola e accoglierà le nuove ragazze che arriveranno, fra le quali: Sara, Catena e Ludovica. Emiliano, invece, sarà deluso dall'amore dopo la partenza di Monica e si trasferirà in convento.

Che Dio ci aiuti 7, trame: suor Angela commette un errore e lascia il convento

Elena Sofia Ricci ha rilasciato alcune interviste in cui aveva annunciato che suor Angela sarebbe uscita di scena nelle nuove puntate di 'Che Dio ci aiuti'. Come confermato dall'attrice che presta il volto alla protagonista della fiction di Rai 1, la madre superiora sarà presente all'inizio e alla fine della settima stagione. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che suor Angela commetterà un errore, al momento ancora ignoto e, pertanto, dovrà lasciare il convento.

Che Dio ci aiuti 7: suor Angela lavora in carcere con le detenute

Attualmente, non sono ancora emersi dettagli su cosa accadrà alla madre superiora e perché sarà costretta ad allontanarsi da Assisi.

L'unica cosa certa, è che per Lorenza Rapetti ci sarà un grande cambiamento in vista. Le anticipazioni rivelano, infatti, che suor Angela andrà in carcere a lavorare con le detenute. Come confermato da Elena Sofia Ricci, però, nel finale della settima stagione, il suo personaggio tornerà al Convento degli Angeli Custodi.

Che Dio ci aiuti 7: Azzurra sostituisce suor Angela, Emiliano deluso

Dopo la partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra, Erasmo e suor Angela, Azzurra si ritroverà, per la prima volta, da sola. Leonardi, pertanto, dovrà sostituire la madre superiora, accogliendo le nuove ragazze che arriveranno ad Assisi. Nelle nuove puntate di 'Che Dio ci aiuti' saranno ancora presenti nel cast i personaggi di suor Costanza ed Emiliano.

Come confermato da Francesca Chillemi in una recente intervista, nella settima stagione della fiction, il dottor Stiffi andrà a vivere in convento, non credendo più all'amore in quanto profondamente deluso. Nella settima stagione, lo psichiatra si era innamorato di Monica pensando di essere ricambiato, ma la loro frequentazione non era decollata perché, alla fine, la dottoressa aveva deciso di dare una nuova occasione a Nico. Nelle nuove puntate, inoltre, entreranno nel cast altri personaggi, fra i quali Sara, una ragazza romana appassionata di trucco ed acconciature esuberanti. Catena, invece, vorrà fare la cantante mentre Ludovica vorrà diventare una donna in carriera. Inoltre, nei nuovi episodi ci sarà anche l'arrivo di un nuovo barista di nome Ettore e sarà presente anche il piccolo Elia.