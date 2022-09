Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore, incentrata sulla vita e gli amori di un gruppo di lavoratori all'interno di un grande magazzino della Milano anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 19 al 23 settembre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla presentazione del libro di Stefania, sulla decisione di Adelaide di raccontare la verità a Marco, sul ritorno di Marcello, sulla gravidanza di Tina e sulla frequentazione fra Vittorio e Matilde.

Adelaide racconta la verità a Marco

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore ci segnalano che Stefania si sveglierà e ripenserà al momento in cui ha dovuto dire addio alla madre alla fine della festa di fidanzamento. Nel tentativo di accelerare la scarcerazione di Gloria, Ezio chiederà aiuto a Vittorio che deciderà di organizzare la presentazione del libro di Stefania "La madre ritrovata" al Paradiso. A presenziare all'evento dovrebbe esserci una nota scrittrice e giornalista milanese, Brunella Gasperini, fino a quando quest'ultima non informerà l'organizzatore che la sua presenza è a rischio. Nel tentativo di rimediare al torto fatto a Marco, Adelaide deciderà di utilizzare le sue conoscenze altolocate per convincere la giornalista a presenziare, riuscendoci.

Matilde si rifiuterà di ritornare a Belluno per stare vicina alla contessa, suggerendole di dire tutta la verità a Marco prima che lo sappia da qualcun altro. Accettato il consiglio dell'amica, Adelaide rivelerà a Marco di essere stata lei ad ostacolare l'uscita di Gloria dal carcere per partecipare alla loro festa di fidanzamento.

Il giovane non la prenderà molto bene.

Gli abitanti di casa Amato festeggeranno l'arrivo della notizia della prima gravidanza di Tina, anche se la situazione sembra essere a rischio. Saputo ciò, Agnese mediterà di partire immediatamente per Londra per stare vicino alla figlia. Dopo un difficilissimo ritorno al Paradiso, Gemma troverà il coraggio di affrontare Stefania che si mostrerà molto fredda nei suoi confronti.

Sapendo che la giovane è alla ricerca di un lavoro, Roberto e Vittorio decideranno di proporre una votazione alle altre Veneri per decidere se riprenderla o no a lavorare in negozio. Le Veneri voteranno positivamente per il ritorno della giovane, ma quest'ultima fingerà di aver trovato un altro lavoro per non tornare al Paradiso. Ezio lo verrà a sapere e tenterà di convincerla a cambiare idea.

Marcello vuole riconquistare Ludovica

Marcello farà ritorno dalla Svizzera dimostrando di essere ormai un uomo diverso, pur continuando ad amare Ludovica. Convinto a tutti i costi di volerla riconquistare, l'uomo ignorerà anche le foto viste in un giornale in cui la giovane è ritratta al fianco di Torrebruna.

Umberto sarà costretto a mentire a Flora sull'espediente utilizzato contro Adelaide per neutralizzarla al Paradiso. Più tardi, Guarnieri scoprirà che Adelaide ha raccontato tutta la verità a Marco e non può più essere ricattata da lui. Gli Amato si renderanno conto che accudire la figlia di Irene è un compito molto gravoso e, per tale ragione, cercheranno in tutti i modi di organizzarsi al meglio. Vittorio e Matilde si incontreranno nuovamente: questa volta si presenteranno. Più tardi, la donna deciderà di non recarsi ad un appuntamento con l'uomo.

Marco non saprà se raccontare o meno a Stefania che Adelaide è stata l'unica colpevole del ritardo della scarcerazione di sua madre. Anna riceverà una telefonata sconvolgente in cui verrà informata che la madre deve sottoporsi ad un intervento delicatissimo negli Stati Uniti.

Più tardi, la giovane deciderà di partire da sola alla volta degli USA, lasciando Salvatore da solo a Milano. Tancredi invierà un biglietto alla moglie Matilde in cui la inviterà a partecipare al Circolo della Stampa in cui verrà eletto presidente. La donna sarà indecisa se partecipare o meno. Più tardi, Vittorio la incontrerà in preda alle lacrime. Il giorno della presentazione del libro tutto il Paradiso assisterà all'evento tranne qualcuno. Clara racconterà a Veronica tutta la storia del piccolo Luigino, il bambino che Gemma ha aiutato a far adottare.