Mercoledì 14 settembre è stata registrata la prima puntata di Amici 22, attesissima dal pubblico soprattutto per scoprire i nomi dei nuovi allievi della scuola. I sei professori del cast hanno selezionato 19 talenti, quasi equamente divisi tra cantanti e ballerini. Per quanto riguarda i giovani che saranno seguiti dai docenti di danza nei prossimi mesi, spiccano alunne come Megan, Maddy e Rita, ma anche "stelle" del classico come Gianmarco, nuovo pupillo della maestra Celentano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La lista dei nuovi alunni di Amici, è piuttosto lunga e variegata.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi dove si registra il talent-show, sono dettagliate e riguardano anche i profili Instagram dei protagonisti dell'edizione numero 22.

Parlando dei ballerini che sono stati scelti dai professori dopo una infinita trafila di casting, si sa che sono 9 in tutto e rappresentano vari stili della categoria in questione.

Alessandra Celentano, ad esempio, è partita bene prendendo nella proprio squadra tre talenti: Ramon Agnelli (specializzato nella danza classica, come documentano le foto che ha pubblicato sui social network), Rita Danza (anche lei più ferrata nelle coreografie sulle punte) e Gianmarco Pretelli (ballerino modern che aveva già tentato di entrare nella scuola un anno fa).

Raimondo Todaro dà una possibilità a una giovane ballerina

Nel cast di Amici 2022/2023, poi, è entrata anche Maddalena Svevi: la bella danzatrice è stata scelta sia da Todaro che da Emanuel Lo e ora starà a lei decidere quale sarà il suo tutor per tutto il percorso nella scuola.

Ludovica Grimaldi è stata l'ultima aspirante allieva ad ottenere la maglia da titolare: a volerla nel proprio team, è stato il nuovo prof di ballo (nonché storico compagno della cantante Giorgia).

Una discorso un po' diverso va fatto per Megan Ria: la giovane non ha convinto la commissione interna, ma Raimondo ha voluta darle una possibilità. La ballerina avrà un mese di tempo per dimostrare di meritarsi il banco che le è stato affidato il 14 settembre: se non dovesse soddisfare le aspettative del proprio docente di riferimento, tra massimo 4 settimane l'alunna dovrà abbandonare il programma.

Emanuel Lo, poi, ha premiato il talento di Samuele Segreto nell'hip-hop.

A completare il folto gruppo di ballerini della nuova classe di Amici, sono Asia Bigolin e Samuel Antinelli.

Attesissimo ritorno nella classe di Amici

La curiosità dei fan di Amici, però, nelle scorse ore era tutta per la decisione che gli insegnanti avrebbero preso su Mattia Zenzola.

Il ballerino di latinoamericano è stato accolto in studio con applausi e grande tifo, ma è stato quando Todaro si è pronunciato sul futuro del ragazzo che il pubblico presente è esploso di gioia.

Raimondo, infatti, ha voluto mantenere la promessa che ha fatto al pugliese alcuni mesi fa: poco prima che il danzatore tornasse a casa per colpa di un infortunio al piede rimediato in sala prove e soprattutto a un passo dal serale, il suo professore lo rincuorò dicendogli che dopo l'estate un posto nel cast sarebbe stato suo.

Nel corso della registrazione del 14 settembre (la prima puntata sarà trasmessa in tv domenica 18 a partire dalle ore 14 circa), il siciliano ha detto no a tutti gli aspiranti alunni della categoria che lui rappresenta: l'intenzione di Todaro, infatti, è sempre stata quella di riprendere in squadra Mattia.

Il giovane, dunque, rientra nella scuola dopo un periodo di stop e con l'obiettivo di riconquistare la fiducia dell'intera commissione interna, anche quella della scettica maestra Celentano.