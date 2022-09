Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 19 al 23 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. A Palazzo Palladini si diffonderà il panico a causa di un pericoloso attentato di cui saranno vittima Roberto e Marina. Viola ancora scossa dopo la morte di Susanna verrà convocata per ricoprire il ruolo di insegnante nella scuola di Bianca. Ornella decisa a far riavvicinare sua figlia ed Eugenio inviterà il magistrato a cena.

Tensioni a Palazzo Palladini

Dopo il drammatico attentato a Ferri e Marina, a Palazzo Palladini tutti gli abitanti cominceranno a farsi prendere dal panico, scossi da quanto accaduto all'imprenditore e alla sua compagna. Nel giorno di San Gennaro, festa del santo patrono di Napoli, Michele e Fabiana avranno modo di interagire piacevolmente per la gioia del Comandante del Bue. Mariella proverà in tutti i modi a far capire a Sasà che Bruno in realtà non l'ha mai amato davvero. La polizia comincerà ad indagare a fondo per scoprire chi possa aver compiuto un gesto così drammatico nei confronti di Ferri e ciò metterà in allarme tutti gli abitanti del Palazzo. Viola avrà l'opportunità di poter tornare ad insegnare come supplente nella scuola della Piccola Bianca Boschi ma la donna mostrerà non poche titubanze al riguardo.

Mariella dopo quanto accaduto con Castrese proverà a rimediare.

Le paure di Viola

Viola deciderà di tornare ad insegnare dopo il trauma subito, ma una volta in classe la sua grinta e la sua motivazione lasceranno il posto all'angoscia e ai tormenti per quanto accaduto nel giorno della sparatoria che è costato la vita a Susanna.

Intanto la polizia continuerà ad indagare senza escludere nessuna pista per cercare il responsabile dell'attentato a Ferri. Raffaele Giordano invece si ritroverà in una difficile posizione dal punto di vista della morale. Niko deciderà di abbassare la guardia e di assumere un atteggiamento più flessibile nei confronti di Micaela ma proprio quando lui deciderà di cambiare, la donna lo farà irriggidire con un nuovo colpo di testa che lo manderà su tutte le furie.

Ornella, decisa a far riavvicinare Viola ed Eugenio farà di tutto per far sì che ciò accada. La donna inviterà il magistrato a cena con la speranza di rendere felice sua figlia. Niko comincerà una vera e propria guerra contro Micaela e sarà proprio il piccolo Jimmi a farne le spese. Il bambino infatti comincerà a risentire delle loro continue ostilità. Tra Michele e Fabiana si creerà un bellissimo rapporto ma proprio nel momento in cui la loro sintonia sarà all'apice, la giovane donna dovrà lasciare Napoli.