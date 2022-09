Terra Amara tornerà in onda dopo la fine di una Vita: non appena la soap riaprirà i battenti su Canale 5, i telespettatori potranno assistere alla nascita di un nuovo amore. Come rivelano le news provenienti dalla Turchia, Yilmaz deciso a chiudere con Zuleyha per sempre, dedicherà tutte le sue attenzioni alla nuova dottoressa del paese. Non saranno pochi i problemi che i due giovani dovranno superare per far trionfare i loro sentimenti ma alla fine riusciranno a convolare a nozze e avranno anche un figlio.

Percorso travagliato per Yilmaz e Zuleyha

Nonostante lo stop momentaneo nella messa in onda di Terra amara, proseguono le anticipazioni. Seguendo la storyline delle puntate turche della soap, Mujgan accetterà di sposare Yilmaz dopo una brutta discussione con suo padre che avrebbe voluto la figlia legata a qualche altro uomo piuttosto che a un ex galeotto. La dottoressa a quel punto darà il via ai preparativi delle nozze per stopparli quando scoprirà che la ex per la quale Yilmaz è stato in galera è proprio Zuleyha, moglie del potente Demir.

Mujgan si sentirà presa in giro e deciderà di trovare riparo a casa di un'amica. I problemi non finiranno neanche quando la dottoressa, con l'aiuto di Sabahattin, deciderà di dare un appuntamento al suo ex per potersi chiarire con lui.

Per una serie di eventi, Akkaya non riuscirà a presentarsi e ancora nuovi malintesi si metteranno di mezzo. La coppia sarà distante per un periodo, durante il quale Akkaya finirà in prigione e arriverà a ferirsi di proposito pur di farsi curare dall'affascinante Mujgan, ma alla fine troverà il modo di riappacificarsi e far trionfare i sentimenti.

Nozze per la dottoressa e Yilmaz

Finalmente, dopo aver superato una serie infinita di intoppi e malintesi di non poco conto, la coppia potrà giungere all'altare e il matrimonio tra Mujgan e Yilmaz verrà celebrato secondo la tradizione. I due diventeranno marito e moglie e la loro unione porterà perfino alla nascita di un bel bambino.

Il matrimonio permetterà a Yilmaz di voltare definitivamente pagina e dimenticare per sempre la sua amata Zuleyha? Non tutto sarà così semplice e lineare, tanto più che nuovi colpi di scena attendono infatti il pubblico della soap turca che ha conquistato l'Italia in pochissimo tempo.

Molto probabilmente, le puntate di Terra amara relative al matrimonio di Mujgan e Yilmaz andranno in onda su Canale 5 all'inizio del prossimo anno, considerando che la messa in onda della soap, salvo cambiamenti dell'ultima ora nei palinsesti Mediaset, dovrebbe riprendere a fine novembre. Tanti saranno i nodi da sciogliere: Zuleyha dovrà superare la gelosia per il matrimonio del suo ex e la sua vita inevitabilmente si intreccerà con quella di Yilmaz.