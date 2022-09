Come finisce la soap Un altro domani e cosa succederà nelle ultime puntate di sempre che andranno in onda su Canale 5? Le anticipazioni della serie spagnola rivelano che le vicende di Carmen continueranno ad essere particolarmente tormentate, dato che la donna sarà costretta a rinunciare al grande amore della sua vita.

Un finale decisamente amaro anche per la giovane Julia che, nelle puntate conclusive della soap opera pomeridiana Mediaset, non potrà coronare il suo sogno d'amore.

Carmen si vendica contro Patricia: come finisce Un altro domani su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'atteso finale di Un altro domani rivelano che Carmen metterà a punto la vendetta nei confronti di Patricia, dopo aver scoperto che è stata proprio la donna a causare il decesso della sua amata mamma.

Una scoperta davvero raccapricciante per Carmen che, a quel punto, vorrà a tutti i costi farla pagare alla sua peggior nemica.

Sta di fatto che, quando si presenterà a casa di Patricia perché intende farla fuori con un'arma da fuoco, le cose andranno in una maniera del tutto inaspettata.

Victor proverà a fermare la furia cieca di Carmen nei confronti della sua nemica e, intromettendosi tra le due, si ritroverà ad essere lui stesso vittima della donna.

Victor perde la vita, Carmen e Kiros addio: anticipazioni Un altro domani finale

Le anticipazioni spagnole riguardanti il gran finale di Un altro domani rivelano che in questo modo, Victor perderà drammaticamente la vita per mano di Carmen, che a sua volta sarà costretta a scappare via per sempre.

Patricia, infatti, farà di tutto per rendergli la vita impossibile e fare in modo che paghi il suo conto con la giustizia.

Ecco perché, consapevole di quella che sarebbe stata la vendetta di Patricia, Carmen deciderà di far perdere le sue tracce: intende lasciare al più presto il quartiere, cambiare identità e costruirsi una nuova vita altrove.

Una scelta forte quella di Carmen che la porterà ad essere anche molto sofferente. Il motivo? Carmen dovrà dire addio per sempre al suo grande amore Kiros.

Julia resta sola sull'altare: come finisce Un altro domani su Canale 5

Le anticipazioni delle ultime puntate di Un altro domani rivelano che i due hanno lottato tantissimo per far sì che il loro amore potesse trionfare ma, alla fine, saranno costretti ad arrendersi e separarsi per sempre.

Un finale nefasto quindi, per la coppia Carmen-Kiros così come sarà abbastanza deludente anche per la giovane Julia.

La ragazza, dopo vari tira e molla e momenti di crisi, deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Leo e organizzare così l'atteso matrimonio.

Tutto filerà nel verso giusto fino a quando, il giorno delle nozze, Leo non spiazzerà la sposa con un secco "no" sull'altare, che metterà per sempre fine al loro progetto di vita insieme.