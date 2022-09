Tutto cambia nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda in autunno su Rai 1. La bella notizia è che Gloria uscirà dal carcere, anche grazie al libro scritto da Stefania. Per tutti sarà una festa e la bella Moreau tornerà a occupare il suo posto al grande magazzino, accolta con amore dallo staff. Ma come reagirà Veronica? La situazione si farà complicata e un imprevisto sarà pronto a sconvolgere ogni equilibrio conquistato con tanta difficoltà. Di seguito, le anticipazioni.

Gloria esce dal carcere: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle signore, Gloria riuscirà a uscire dal carcere anche grazie al libro che ha scritto Stefania, volto a far conoscere la storia della madre. Tutti la accoglieranno con gioia, in primis proprio l'amata figlia, che ora può viversi la sua dolce mamma alla luce del sole, dato che la verità è alla luce del sole.

Gloria verrà portata al Paradiso da Stefania ed Ezio e tutti le faranno festa, quasi increduli che sia uscita dal carcere. Ci sarà un bellissimo clima al grande magazzino e, almeno per un po', l'aria pesante lasciata da Adelaide darà solo un ricordo. Ma le cose non saranno così semplici come possono sembrare.

Veronica ha paura che Ezio torni da Gloria

Come si è visto nelle puntate precedenti della soap, Veronica si è messa il cuore in pace e spera che Ezio mantenga la promessa di sposarla. Tuttavia, l'istinto di una donna innamorata difficilmente sbaglia. Sembra ormai chiaro che il signor Colombo nutra ancora dei forti sentimenti verso la moglie, che ora è tornata libera.

Anche se terrorizzata dall'idea che Ezio e Gloria possano tornare insieme, Veronica si mostrerà gentile e accogliente con la dolce Moreau, tanto da invitarla a cena per festeggiare tutti insieme. Ma ecco che qualcosa di completamente imprevisto rovinerà l'atmosfera.

Una telefonata a casa Colombo gela gli animi: spoiler Il Paradiso delle signore 7

Mentre Gloria, Ezio, Gemma e Stefania sono piacevolmente a tavola a festeggiare il lieto evento, a casa Colombo squilla il telefono. Niente di strano, se non fosse che questa misteriosa chiamata - dal contenuto ancora top secret - cambierà ogni equilibrio difficilmente conquistato.

A rispondere sarà proprio Veronica che, alla cornetta, si sentirà raggelare. Chi l'ha chiamata e che cosa ha di così tremendo da comunicarle? Di certo qualcosa che riguarda la sua famiglia, vista la reazione. Non resta che attendere le nuove puntate della soap Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05 per scoprire che cosa accadrà e quali nuove dinamiche muoveranno i fili di casa Colombo.