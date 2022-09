Chi è davvero Lia e cosa vuole nelle nuove puntate di Un posto al sole? I telespettatori, sempre molto attenti, hanno capito che l'arrivo di questo nuovo personaggio non è casuale e che, con tutta probabilità, ha a che fare con il giallo che sta per travolgere Palazzo Palladini. Ebbene sì, perché dalle ultime anticipazioni Upas, sappiamo che Marina e Roberto si troveranno in grossi guai e che verrà chiamata la polizia per indagare su quanto successo, senza escludere alcuna pista.

Nei nuovi episodi di Un posto al sole, Marina e Roberto rischiano la vita, ma chi è così crudele da distruggerli?

Dopo le prime ipotesi - che vedevano responsabili Lara e Fabrizio - ne emerge un'altra, in pericolare dopo la puntata andata in onda l'8 settembre su Rai 3, nella quale Lia ha mostrato un comportamento decisamente sospetto.

Marina e Roberto in pericolo: Un posto al sole anticipazioni

Nella puntata andata in onda l'8 settembre su Rai 3, Marina ha ricevuto una mail con la richiesta di divorzio da parte di Fabrizio. I toni freddi l'hanno destabilizzata, cosa che ha fatto piuttosto male a Roberto. I due hanno avuto un diverbio, che si è però concluso nel migliore dei modi. Nella magica atmosfera di Palazzo Palladini, Ferri ha chiesto a Marina di sposarlo.

Una scena indimenticabile e romantica, resa inquietante dallo sguardo torbido di Lia, che li ha osservati dalla finestra della villa, non certo contenta per la loro felicità.

Che cosa significa? E perché questa misteriosa donna ha voluto a tutti i costi essere assunta da Roberto, di certo non per fare la cameriera?

Le anticipazioni di Un posto al sole vedranno Marina e Roberto inquieti, dato che inizieranno a capire che qualcosa non va. La situazione si farà sempre più pericolosa, fino a sfuggire di mano.

La coppia rischierà la vita e verrà salvata in extremis dall'intervento della polizia.

Lia ha intenzione di fare del male a Roberto e Marina?

Diverse puntate fa, una scena ha fatto preoccupare i fan di Upas. Su un tavolino, un punteruolo era rivolto sui visi di Marina e Roberto, immortalati in una foto.

Lia da qualche tempo si aggirava intorno al palazzo e non ha perso tempo a chiedere lavoro a Roberto, dopo aver saputo che Silvana si era licenziata.

Ma non solo: una volta assunta in prova, ha convinto Ferri e Marina a offrirle una camera, finché non si sarebbe sistemata. Cgiaro è che è una scusa per passare il più tempo possibile in quell'appartamento e tenerli d'occhio.

La misteriosa Lia sembra avere una sorta di amore viscerale per Palazzo Palladini e si è soffermata a lungo su un disegno che raffigurava lo storico stabile, con una certa malinconia. Molti fan hanno collegato Lia a quanto accadrà a Marina e Ferri nelle prossime puntate, pensando che sia stata mandata da Lara o Fabrizio per vendetta. Ma non solo.

Roberto è il padre di Lia? Anticipazioni di Un posto al sole

Oltre alla pista che vede coinvolti Lara oppure Fabrizio, se ne sta facendo strada un'altra, ancora più incredibile.

Dopo la puntata dell'8 settembre, molti fan hanno ipotizzato che Lia sia in realtà una Palladini e che, in qualche modo, appartenga alla famiglia. Roberto potrebbe scoprire che la cameriera che ha accolto - non certo con molto entusiasmo - sia sua figlia.

Se così fosse, Lia potrebbe essere tornata a Napoli per vendicarsi di lui e mettere in mezzo anche Marina. Tuttavia, restano ancora aperte le piste Lara-Fabrizio, con motivi plausibili e simili, visto che hanno perso l'amore delle persone che tanto amavano. Insomma, Upas si tinge di giallo e le prossime puntate di Un posto al sole saranno senza dubbio imperdibili. Ricordiamo che possono essere riviste anche in replica su RaiPlay dopo la messa in onda.