Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione del GF Vip, è ufficialmente partito. Il 19 settembre, infatti, Alfonso Signorini condurrà la prima puntata di quest'anno, nel corso della quale saranno presentati alcuni dei 24 concorrenti del cast.

Secondo Amedeo Venza, a varcare la soglia della porta rossa saranno almeno 11 donne, tra cui Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Nikita Pelizon.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La casa del GF Vip sta per accogliere tantissimi personaggi famosi, 24 celebrità che hanno accettato di mettersi in gioco nella settima edizione.

Tra le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni sul cast ancora top secret, spiccano quelle che ha riportato Amedeo Venza su Instagram.

L'influencer, infatti, ha condiviso con i propri follower la lista ufficiosa delle donne che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa nelle prime puntate del reality-show.

Le 11 concorrenti della nuova stagione del format di Canale 5, dunque, sarebbero: l'ex gieffina Carolina Marconi, l'artista esponente del mondo LGBT Elenoire Ferruzzi, l'annunciatrice Patrizia Rossetti, la modella Sofia Giaele De Donà, la fashion blogger Antonella Fiordelisi, l'ex tronista Teresa Langella, l'ex naufraga Sarah Altobello (nota anche come la sosia italiana di Melania Trump), la cantante Wilma Goich, la showgirl Pamela Prati, l'ereditiera Ginevra Lamborghini e la brasiliana Nikita Pelizon.

Un ritorno tra le mura del GF Vip

Di queste undici papabili vippone, due sono già state ufficializzate nel cast dagli addetti ai lavori: si tratta di Wilma Goich e Pamela Prati, inserita nella lunga lista dei concorrenti del GF Vip 7 direttamente da chi lavora per il programma.

Per scoprire l'identità delle altre donne che andranno a vivere nella casa del GF Vip, i fan dovranno avere ancora un po' di pazienza: il gruppo di 24 inquilini, infatti, sarà svelato al completano solamente tra la prima e la seconda puntata in diretta.

Sempre Amedeo Venza, però, ha fatto sapere che a partecipare alla nuova edizione del reality Mediaset, dovrebbe essere un altro ex tronista di Uomini e Donne. Oltre a Teresa Langella, l'altro "pupillo" di Maria De Filippi che avrebbe superato i provini sarebbe Luca Salatino, protagonista della scorsa stagione del dating-show, prima come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti e poi come volto del Trono Classico.

I personaggi di punta del GF Vip

La maggior parte dei vip che sono stati accostati alla nuova edizione, hanno alle spalle o un passato difficile o una storia segna di essere raccontata in diretta tv.

Carolina Marconi, ad esempio, in questi anni ha condiviso con il pubblico la sua lotta contro il cancro, che ha dovuto combattere per ben due volte.

Wilma Goich, invece, da poco ha perso la figlia e vorrebbe distrarsi mettendosi in gioco nel reality di Canale 5; Giovanni Ciacci è pronto a parlare a milioni di telespettatori della sua sieropositività.

Alcuni siti di Gossip, inoltre, sostengono che Pamela Prati sarebbe bendisposta a tornare a parlare dell'argomento Mark Caltagirone: a distanza di anni, la soubrette avrebbe accettato di raccontare a Signorini e al pubblico come ha vissuto quel periodo in cui è stata sulle copertine dei giornali per un finto fidanzamento con un uomo che non esiste.

L'ex socia della showgirl sarda, Eliana Michelazzo, ha già avvertito curiosi e stampa che a tempo debito dirà la sua, quindi non è escluso che durante la messa in onda del Grande Fratello Vip, appaia in studio per confrontarsi con lei.