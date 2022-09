A tre giorni dall'inizio del GF Vip 7, alcuni concorrenti hanno fatto discorsi che hanno spinto gli addetti ai lavori a censurarli. Attilio Romita, per esempio, ha commentato con durezza l'affetto della gente nei confronti della Famiglia Reale d'Inghilterra, ma quando sono stati tirati in ballo presunti abusi, la regia ha cambiato inquadratura immediatamente. Anche quando Antonella Fiordelisi stava raccontando di un tentativo di stupro che avrebbe subito, c'è stato un repentino cambio di scena nella diretta in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Forse un po' a sorpresa, è Attilio Romita il concorrente del GF Vip 7 ad aver creato più dinamiche da quando ha messo piede nella casa.

Il giornalista, infatti, in pochi giorni è riuscito ad attirare l'attenzione di spettatori e curiosi con dichiarazioni un po' sopra le righe, la maggior parte delle quali riferite a personaggi famosi quanto lui o anche molto di più.

La spontaneità con la quale l'ex volto del Tg 1 esprime pareri tra le mura di Cinecittà, ha spinto gli autori a censurarlo in più occasioni, soprattutto quando ha commentato in modo molto forte l'affetto della gente nei confronti della Royal Family.

Mentre i compagni d'avventura chiacchieravano sull'enorme appeal mediatico che hanno avuto i funerali della Regina Elisabetta II, il vippone se ne è uscito con una riflessione pungente che la regia ha immediatamente cercato di sviare.

Il parere che divide il pubblico del GF Vip

"Ma come si può avere stima e affetto per una famiglia nella quale ci sono stup... e organizzatori di o...?", ha tuonato Romita nella casa prima che la regia del GF Vip cambiasse inquadratura nella speranza che gli spettatori non avessero sentito quelle parole.

Purtroppo per gli autori, però, tra coloro che seguono il reality 24 ore su 24 c'è chi ha memorizzato e riportato le affermazioni forti che Attilio ha fatto sia sulla Regina Elisabetta che su tutta la Royal Family che soprattutto nell'ultimo periodo è sulla bocca di tutti.

Il giornalista non ha nascosto l'amore che ha sempre provato nei confronti di Lady Diana, e questo lo ha messo in contrapposizione con i Reali inglesi che non l'avrebbero mai trattata bene fino alla sua prematura scomparsa.

Alfonso Signorini monitora gli inquilini del GF Vip

Questo spinoso argomento sembra non andare molto a genio agli autori del GF Vip, tant'è che anche Antonella Fiordelisi è stata censurata dalla regia mentre raccontava a Sara di un tentativo di stupro che avrebbe subito qualche tempo fa.

Le dichiarazioni di Attilio, comunque, sono diventate virali e pare che siano arrivate anche ad Alfonso Signorini.

Il presentatore del reality-show non sarebbe contento dello scivolone che un suo concorrente ha fatto in diretta nazionale, per questo si ipotizza che già stasera potrebbe "tirargli le orecchie".

Nel corso della puntata che sarà trasmessa su Canale 5 il 22 settembre, il padrone di casa del format potrebbe rimproverare Romita per le cose che ha detto sia sulla Regina Elisabetta II che su tutta la Famiglia Reale, anche se non dovrebbero esserci gli estremi per un serio provvedimento disciplinare.

Gli addetti ai lavori preferiscono evitare queste tematiche così delicate, quindi, tutti i vipponi potrebbero essere redarguiti sulle parole che usano davanti alle telecamere che li riprendono 24 ore su 24.

Attilio, comunque, in queste ore sta facendo discutere anche per alcuni commenti che ha fatto su Giucas Casella.

"Quel vecchio bavoso faceva la doccia con due belle ragazze e allungava le mani. Quella è stata una scena viscida e terribile da vedere", ha tuonato l'ex volto del Tg 1 l'altra sera.