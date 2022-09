Giovedì 22 settembre, su Canale 5, va in onda la seconda puntata del GFVip 7. Tra i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia, c'è anche Daniele Dal Moro. Per il 30enne di Verona si tratta di una seconda opportunità: Daniele nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello Nip. Tra le esperienze televisive di Dal Moro, c'è anche Uomini e donne come tronista.

Chi è il nuovo concorrente?

Daniele Dal Moro è nato a Verona nel 1990.

Il giovane lavora nell'azienda di famiglia nel settore del marketing e comunicazioni ma è anche stato un modello.

Ma non è tutto, il 32enne ha anche deciso di avviare un'azienda tutta sua in società con un amico. Sui social, Daniele mostra un fisico perfetto. Per quanto riguarda la vita privata, Daniele è figlio del deputato del PD Gianni Dal Moro. Il futuro concorrente del GFVip 7, è molto legato alla sorella minore.

In merito alla situazione sentimentale del 32enne, sembra che sia single.

Il bis nella casa di Cinecittà

Nel 2016, Daniele Dal Moro ha partecipato al Grande Fratello Nip condotto da Barbara d'Urso.

All'interno della casa di Cinecittà, il concorrente si era fatto notare per il suo carattere schietto e pungente. Inoltre, si era avvicinato a Martina Nasoni (vincitrice di quell'edizione) ma senza mai concludere nulla.

Durante il percorso, Daniele ha rischiato la squalifica per una frase poco carina su Cristian Imparato.

Grazie ad Alfonso Signorini, Dal Moro avrà la possibilità di tornare nella casa più spiata d'Italia. A differenza del passato, il concorrente potrebbe mostrare delle qualità che ancora i telespettatori non hanno visto.

Le critiche a Uomini e Donne

Nella stagione 2019/2020, Daniele Dal Moro è stato chiamato da Maria De Filippi per salire sul trono di Uomini e Donne.

Durante il suo percorso, non sono mancate delle critiche. Il giovane infatti, ogni volta che aveva una nuova corteggiatrice faceva entrare una bilancia per pesare le ragazze. A distanza di qualche anno da quell'esperienza televisiva, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sul suo comportamento.

Tramite una stories, su Instagram, Daniele Dal Moro ha precisato che l'idea di pesare le ragazze non è mai stata sua: "In un programma televisivo non è Daniele che decide quello che si fa". Stando alla versione del 32enne, la redazione avrebbe avviato una sorta di esperimento che però è mal riuscito.

Il trono di Dal Moro infatti, venne interrotto poche settimane dopo a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19. Al momento di decidere se continuare a conoscere le ragazze a distanza (tramite chat), Daniele aveva preferito lasciare il dating show.