Nella casa del Grande Fratello Vip 7 scatta la censura. In queste ore, Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua ex fidanzata Belen Rodriguez, nonché madre di sua figlia Luna Marì.

Il giovane concorrente ha risposto alla domanda di Charlie Gnocchi, il quale gli ha chiesto come mai fosse giunta al capolinea la sua relazione con la showgirl argentina, durata pochissimo tempo.

E, nel momento in cui Antonino ha provato a dare qualche informazione in più sulla sua relazione con Belen, ecco che è scattata la censura da parte della regia.

Scatta la censura al Grande Fratello Vip: c'entra Belen Rodriguez

Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni che sono trapelate sui giornali in queste settimane, Belen avrebbe chiesto esplicitamente al suo ex fidanzato di non parlare di lei all'interno della casa del GF Vip 7 e quindi non alimentare il gossip.

Tuttavia, in queste prime ore di permanenza in casa, Antonino Spinalbese si è ritrovato a parlare della "questione Belen" e lo ha fatto confidandosi con Charlie Gnocchi, il quale gli ha chiesto il motivo della fine di questa relazione con la showgirl argentina.

Quando Antonino ha cominciato a parlarne, ecco che dalla regia del Grande Fratello Vip è scattata la censura e l'inquadratura si è subito spostata su un altro gruppo della casa.

'Tanti problemi, scappavo di casa', svela Antonino al Grande Fratello Vip

Antonino, però, era comunque riuscito a dire qualcosa sul conto della sua ex compagna e madre di sua figlia Luna Marì.

"C'erano i fotografi, i gossip, c'erano poi tanti problemi che si sono creati", ha ammesso Antonino aggiungendo che lui e la Rodriguez si sono resi conto di essere parte di due mondi completamente diversi.

"Me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo", ha aggiunto ancora il nuovo concorrente del GF Vip 7, il quale ha aggiunto di essere quel tipo di persona che odia litigare e quindi quando si trovava ai ferri corti con la showgirl argentina, reagiva scappando via.

Non solo Belen e Antonino: Luca già in lacrime al GF Vip 7

In attesa di scoprire se della relazione tra Belen e Antonino se ne parlerà in una delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip 7, magari con un confronto diretto tra i due, al centro dell'attenzione in queste prime ore di permanenza nella casa di Cinecittà è finito anche l'ex tronista Luca Salatino.

È stato lui, infatti, ad avere il primo crollo emotivo a distanza di meno di 24 ore dal suo ingresso in gioco.

L'ex tronista di Uomini e donne è crollato perché ha ammesso di sentire forte la mancanza della sua amata Soraia, la ragazza che ha conosciuto proprio durante la sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi.