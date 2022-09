All'interno della casa del GFVip 7 c'è malcontento tra i concorrenti. Dopo aver effettuato la spesa, i "vipponi" si sono accorti che alcuni prodotti avevano una scadenza breve. Wilma Goich ha spiegato di comprare spesso il salmone, ma la scadenza non è mai breve. Lo stesso Romita ha criticato la qualità del cibo arrivato ai concorrenti: "Dovremmo essere intransigenti".

Lo sfogo di Wilma e Attilio

I "vipponi" hanno perso le staffe con gli autori.

Il motivo? Dopo aver effettuato la spesa settimanale, si sono accorti che alcuni cibi arrivati nella casa avevano una breve scadenza.

In particolare, Wilma Goich non ha esitato ad attaccare il modus operandi degli autori: "Il salmone lo compro, non scade dopo una settimana". Stando al giudizio della cantante, chi ha fatto la spesa per i "vipponi" avrebbe comprato cibi con un breve margine di scadenza.

Wilma che accusa il Grande Fratello di aver comprato il salmone che scadeva prima di 1 settimana ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/4Vk8GbtEKO — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 28, 2022

A fare eco alla coinquilina romana, ci ha pensato l'ex mezzobusto del TG1. Attilio Romita ha precisato di essere un uomo abituato a mangiare di tutto. Al tempo stesso, però, il diretto interessato ha sbottato: "Il salmone che scade dopo tre giorni non si può sentire, i petti di pollo gialli, che scadono..." Dunque, il giornalista ha chiesto a tutti i suoi compagni d'avventura di essere intransigenti con la redazione.

D'altronde Romita ha fatto notare che la qualità del cibo è un argomento che riguarda tutti i concorrenti del GFVip 7.

Il gesto degli autori

Di fronte alle ripetute lamentele dei "vipponi", la regia ha deciso di silenziare i microfoni.

Ma non solo, gli autori hanno scelto di cambiare l'inquadratura. Sul web, i telespettatori della diretta h24 hanno espresso un loro giudizio.

Un utente si è chiesto perché la regia ha deciso di censurare i concorrenti. Un altro ha sostenuto che i "vipponi" potrebbero essere rimborsati con un bonus per la prossima spesa. Infine, c'è anche chi ha precisato che il pesce quando è fresco non ha una grande durata in frigo.

Cristina Quaranta critica la spesa

Nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, anche Cristina Quaranta ha avuto da ridire sulla spesa.

Nel dettaglio, la concorrente romana ha sostenuto che sono state comprate cose di cui si poteva fare a meno: per esempio Quaranta ha fatto notare che non è stato comprato il sale.

A quel punto Charlie Gnocchi ha rimproverato la coinquilina di non essere mai presente quando viene fatta la lista. Luca Salatino anche ha sostenuto che Cristina dovrebbe essere presente, altrimenti non si può lamentare. Giovanni Ciacci ha cercato di trovare un modo per evitare il malcontento nel post-spesa. Daniele Dal Moro invece ha invito tutti a partecipare alla lista della spesa.