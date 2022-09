Marco e Stefania sono una coppia novella, formatasi al termine della fine della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. I fan hanno amato la nascita di questa nuova relazione, a discapito di Gemma, ex fidanzata di Marco. Tra la giovane Colombo e il nipote di Adelaide però, cominceranno ad esserci i primi problemi. La figlia di Gloria avrà una dimenticanza nei confronti di Marco, che lo infastidirà parecchio. Dall'altro lato, proprio l'ex di Gemma nasconderà un segreto che potrebbe però venire a galla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Stefania dimentica di ringraziare Marco

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda, saranno molto movimentate. Stefania, ormai impegnata a tempo pieno con la promozione del suo libro per aiutare la madre Gloria, finita in carcere, deluderà Marco. Il tutto avrà luogo dopo l'arrivo di una troupe Rai, arrivata in atelier proprio in occasione della presentazione del libro. La figlia di Ezio si ritroverà a fare dei ringraziamenti davanti alle telecamere. La ragazza però, forse troppo emotivamente presa da quello che stava accadendo intorno a lei, dimenticherà di citare il suo fidanzato. La cosa infastidirà parecchio il ragazzo.

Stefania cercherà di correre ai ripari con Sant’Erasmo, un ragazzo sicuramente molto orgoglioso.

Prima che l'intervista vada in onda il giorno seguente, i due si riconcilieranno. Purtroppo però, questo potrebbe essere solo l'inizio dell'apertura di nuove crepe, dato che Marco nasconde un segreto a Stefania.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Marco mente a Stefania per proteggere la sua famiglia

Durante le scorse puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda, si è tenuta la festa di fidanzamento di Marco e Stefania.

Proprio quest'ultima teneva molto alla presenza della madre ed ha cercato di impegnarsi affinché questa potesse essere presente. Marco si era rivolto ad Adelaide per cercare di avverare il desiderio della sua amata. La Contessa però, non è stata per niente d'aiuto, anzi tutt'altro. Adelaide infatti, ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote a Gloria, cercando di fargli negare il permesso per uscire dal carcere durante il giorno del fidanzamento.

Marco è venuto a conoscenza di quanto fatto dalla zia. Il ragazzo ne ha parlato con Matilde, la moglie di suo fratello con cui ha un rapporto speciale. Anche sotto consiglio della cognata, Marco ha preso la decisione di nascondere a Stefania la cattiva azione delle Contessa, scegliendo così di mentire alla sua amata per proteggere la sua famiglia. Stefania, che odia le bugie, dopo tutte quelle che ha dovuto sopportare riguardo a Gloria, potrebbe non prenderla bene qualora scoprisse le menzogne del suo fidanzato.