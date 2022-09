Attilio Romita è stato protagonista di uno sfogo contro Alfonso Signorini. Tutto è accaduto al termine della seconda puntata del GFVip 7: mentre i "vipponi" si trovavano in cucina, il giornalista ha espresso le sue perplessità sull'atteggiamento del conduttore. Il 69enne si è risentito per non essere mai stato menzionato durante la puntata del Reality Show: "Ha fatto finta che non ci fossi".

Le parole di Romita

L'ex mezzobusto del TG1 sta dimostrando di non avere peli sulla lingua. Nel post-puntata, Attilio Romita ha sbottato contro Signorini. Il motivo?

Il giornalista si è risentito per non essere mai stato menzionato dal conduttore del reality show durante la diretta. Con tono piccato il 69enne ha cercato di trovare una spiegazione, ma invano: "Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi". Successivamente il concorrente ha sollevato una sua ipotesi sulle dinamiche del GFVip 7: "Per me questo ha deciso di fare fuori me". Incredulo per come siano andate le cose, Attilio ha rivelato di aver ricevuto delle rassicurazioni da Signorini fino al giorno prima di varcare la porta della casa più spiata d'Italia.

ciacci entra ringraziando il pelato piersilvio berlusconi e mediaset mentre attilio semplicemente li distrugge #gfvip pic.twitter.com/0JbL2klDLR — Valentina🐨🐉🤍 (@koala_targaryen) September 23, 2022

Il concorrente originario di Bari non ha compreso l'atteggiamento a lui riservato: "Ha insistito con me.

Non so che c... vuole da me". Infine, il diretto interessato ha anche riferito di aver chiesto più volte indietro il contratto firmato ma non l'avrebbe mai ricevuto.

Il riassunto della seconda puntata

Durante la seconda puntata del GFVip 7, gli argomenti trattati sono stati davvero molti. Signorini si è occupato dei nuovi ingressi nella casa di Cinecittà: Daniele Dal Moro, Carolina Marconi, Marco Bellavia, Wilma Goich, Geggia, Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria e Giovanni Ciacci.

In particolare, quest'ultimo è stato protagonista di un battibecco con Pamela Prati al momento dell'ingresso: tutti i "vipponi" si sono alzati per salutare il nuovo arrivato, tranne la showgirl. Dunque, Signorini ha cercato di capire le origini dell'astio tra i due. Terminati tutti gli ingressi, Signorini ha spiegato le nomination: il parterre femminile ha dovuto effettuarle in modo palese mentre gli uomini hanno potuto farle in confessionale.

In seguito alle discussioni nate dalle nomination, il conduttore ha cercato di portare la calma. Ormai a notte fonda, la seconda puntata del GFVip 7 è stata chiusa.

Con tutta probabilità, l'ex mezzobusto Rai avrà modo di esprimere le sue opinioni nelle prossime puntate. D'altronde il reality show è iniziato solamente da quattro giorni, ma il periodo di "convivenza forzata" non sarà meno di tre mesi.