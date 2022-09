La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da qualche giorno, ma sono già iniziate le tensioni fra alcuni concorrenti. Tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, ad esempio, nelle ultime ore infatti tra i due è avvenuto un nuovo litigio.

GFVip, nuovo litigio tra Luca ed Elenoire

Tutto è iniziato quando Antonino Spinalbanese si è recato da Luca per raccontargli quanto Elenoire va teorizzando sul suo conto: la soubrette infatti sostiene che Luca si sia invaghito di lei. La reazione del tronista non si è fatta attendere e ha affermato verso di lei: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto solo nella tua mente, non esiste nulla di ciò.

Dici che tu vuoi bene alla gente, ma a chi vuoi bene? Io non ci ho mai provato con te, stai dicendo solo cavolate, tutto questo solo perché ti ho cantato una canzone d’amore".

Luca ha poi anche spiegato che, se si fosse davvero vergognato di lei, allora non si sarebbe mai avvicinato neanche per scherzarci.

Dinanzi a questa replica, Elenoire ha reagito dicendo di smetterla, in quanto lei dice tutto ciò che pensa e non vuole essere giudicata per questo. Lo sfogo della gieffina è poi proseguito, dicendo che tutti ormai hanno capito che Luca ama la sua fidanzata e che potrebbe pure smetterla di continuare a ribadirlo. La concorrente ha poi concluso dicendo: "La verità è che hai visto una clip e poi ti sei vergognato di me, così come fanno tutti.

Sei uguale a tutti gli altri, parli di rispetto ma hai fatto di peggio”. Lui ha negato fermamente questa versione.

Infine la concorrente si è nuovamente confrontata con il resto del gruppo e ha affermato che ad avere un impegno sentimentale fuori dalla casa non è lei ma Luca, il quale continuerebbe a dire di amare la sua ragazza solo per far capire che per lei non c’è nessun interesse.

Elenoire convinta dell'interesse di Luca

Nella serata di venerdì, Elenoire si era confidata anche con Alberto, mettendo in dubbio l’amore di Luca nei confronti di Soraia. In particolare ha insinuato l’ex tronista non starebbe così male davvero per l’assenza della sua fidanzata, ma solo perché ha paura di averla ferita anche se non lo ammetterà mai.

Al contrario, De Pisis ha risposto dicendo che Luca è molto innamorato della sua ragazza e che dunque soffre per questa lontananza. Ma Elenoire ha continuato a portare avanti la propria teoria, dicendo che vede in Luca un ragazzo con tanto amore ma con una cosa diversa dentro, precisando che non ci sarebbe nulla di male ad ammetterlo. Ha poi concluso dicendo di avere intenzione di scrivergli una lettera.