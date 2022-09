Sta facendo molto discutere un breve video estratto dalla diretta del Grande Fratello Vip del 24 settembre. Dopo aver litigato furiosamente con Luca, e averlo accusato di fingere di non provare un interesse per lei, Elenoire è stata sorpresa dalle telecamere mentre confidava ai compagni che di questa vicenda se ne parlerà in almeno tre delle prossime puntate condotte da Alfonso Signorini. I fan stanno protestando per l'atteggiamento ambiguo di Ferruzzi, soprattutto perché sembra celare una volontà di stare al centro dell'attenzione a discapito dell'immagine e della "salute mentale" di Salatino.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Elenoire è sicuramente la concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che sta facendo più discutere in questi primi giorni di reclusione nella casa.

La star del web, infatti, in meno di una settimana si è già resa protagonista di: ammissioni di interesse, avvicinamenti a un ragazzo fidanzato, accuse di presa in giro, liti, rimproveri e baci focosi sulla spalla di un compagno di viaggio.

A farne le spese, sembra essere il giovane Luca, che ha cominciato il percorso tra le mura di Cinecittà precisando di essere fidanzato e super innamorato.

Ferruzzi non ha creduto a queste parole e per giorni ha cercato di stringere un rapporto più che amichevole con il romano, questo finché lui non si è tirato indietro e ha smentito ogni sua fantasia sul loro legame.

Lo scontro davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip

Dopo aver sentito Luca dire "non facciamo passare messaggi sbagliati, altrimenti faccio un macello", Elenoire sembra aver cambiato strategia, e da donna all'attacco è passata a quella di donna "sedotta e abbandonata" soprattutto per il suo orientamento sessuale.

Da giorni, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip sostiene che il tronista starebbe negando l'interesse che proverebbe per lei solo per paura del giudizio altrui o di una reazione di gelosia della fidanzata Soraia.

Informato dagli altri vipponi di quello che Ferruzzi sta dicendo sul suo conto, Salatino l'ha affrontata e ha sbottato: "Basta, io non ci ho mai provato con te. Mi hai rotto. Ho solo scherzato".

"Tu ti vergogni di me", ha continuato a dire Elenoire nel corso dell'accesa discussione col ragazzo per il quale sembra essersi presa una bella cotta in pochissimo tempo.

Il filmato che incastra l'inquilina del Grande Fratello Vip

La lite tra Luca ed Elenoire è durata qualche minuto, dopodiché lui si è allontanato e la donna ha continuato a commentare la situazione con gli altri concorrenti.

I fan del Grande Fratello Vip, però, hanno scovato un brevissimo filmato che risale a subito dopo lo scontro tra Ferruzzi e Salatino, in cui lei dice un qualcosa che mette in dubbio l'interesse che sostiene di provare per il giovane.

"Adesso ci facciamo almeno 3 puntate con questa storia", ha detto la vippona nella casa poco dopo aver battibeccato con il tronista di Uomini e Donne.

Chi ha ascoltato queste parole, ha immediatamente pensato che quella di Elenoire sarebbe soltanto una strategia per assicurarsi spazio nelle dirette che Signorini condurrà da qui in avanti, come se avesse innescato volontariamente una dinamica che sarà centrale in un bel po' dei prossimi appuntamenti in prima serata.

Dando un'occhiata ai commenti che gli spettatori del reality stanno esprimendo su questa faccenda, la stragrande maggioranza sono a favore di Luca, che sarebbe l'unica vera "vittima". Tanti, infatti, pensano che Ferruzzi stia facendo leva sul suo difficile passato amoroso per impietosire i coinquilini e il pubblico a casa, che però per ora è quasi tutto contro di lei.