Scintille già dalla prima settimana nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini cominciato lo scorso 19 settembre su Canale 5. In particolare la concorrente Elenoire Ferruzzi ha discusso più volte con Luca Salatino, chef ed ex tronista di Uomini e Donne. Tutto è partito da un gioco di sguardi e ammiccamenti da parte di Elenoire, che lo chef ha accolto con leggerezza e divertimento. La situazione è, però, precipitata quando la donna ha ammesso di aver sentito delle vere emozioni nei confronti di Luca.

La lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi

Quando Luca ha capito che Elenoire non stava solo scherzando e che lo accusava addirittura di prenderla in giro, ha perso le staffe. Infatti secondo lo chef, le sue intenzioni scherzose erano chiare in quanto lui è innamorato della sua fidanzata. Quest'ultima si chiama Soraia Ceruti ed è stata la scelta di Luca Salatino, durante il percorso di Uomini e Donne.

La loro relazione va avanti da diversi mesi e i due sono sembrati davvero affiatati anche a telecamere spente. Inoltre, una volta cominciata la trasmissione televisiva, Luca è apparso subito sofferente per il distacco dalla fidanzata. Quando è scoppiata la lite con Elenoire, il concorrente già triste per la lontananza da Soraia ha anche ipotizzato di abbandonare il gioco.

Negli ultimi giorni, però, la situazione in casa sembra essersi calmata e i due hanno avuto un chiarimento nella notte tra sabato e domenica. Nonostante ciò in puntata sicuramente si parlerà dello scontro tra i due concorrenti, i quali avranno l'occasione di conoscere anche l'opinione dei loro compagni di avventura sulla questione tramite le videoclip consuete.

L'annuncio del confronto con Soraia da parte del Grande Fratello Vip

A tal proposito il Grande Fratello Vip, ha annunciato che durante la puntata del 26 settembre 2022, a intervenire direttamente per un confronto con Elenoire e Luca, sarà la fidanzata di lui.

Soraia interverrà durante la trasmissione per esprimere la propria opinione, anche se sui social network non ha mai lesinato a difendere Luca dagli attacchi degli altri concorrenti.

In particolare Soraia potrebbe intervenire per parlare direttamente con Elenoire, la quale durante le discussioni con Luca, ha fatto diverse insinuazioni sulle intenzioni dello chef. Secondo la concorrente Luca avrebbe avuto realmente degli atteggiamenti affettuosi nei suoi confronti, ma farebbe fatica ad ammetterlo. Presa dalla rabbia Elenoire ha anche detto che farà di tutto per farlo uscire dalla casa, in quanto si è sentita presa in giro da lui che l'avrebbe illusa. Sarà l'occasione giusta, dunque, per Soraia di avere un faccia a faccia direttamente con lei.