Il Paradiso delle signore 7 prosegue con nuove puntate dal lunedì al venerdì su Rai 1 e, secondo le anticipazioni dell'episodio numero 15 di venerdì 30 settembre, Vittorio sarà in preda all'entusiasmo dopo aver parlato con Adelaide, ma non tutto andrà come previsto. Per Stefania e Marco, invece, arriverà il momento di parlarsi e, per la prima volta, tra loro ci sarà un dialogo civile. Matilde sarà delusa ancora una volta da Tancredi, mentre Alfredo avrà la possibilità di lavorare in magazzino.

Vittorio entusiasta all'idea di tornare da solo al timone del Paradiso delle signore: anticipazioni puntata di venerdì 30 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 30 settembre annunciano una puntata ricca di colpi di scena per il fine settimana. Per Vittorio ci sarà molto entusiasmo e, dopo aver parlato con Adelaide e Matilde, sarà ottimista: penserà che ormai la cessione delle quote sia un passo realizzabile. Il dottor Conti non potrà fare a meno di pensare che, finalmente, potrebbe tornare ad essere l'unico proprietario del Paradiso delle signore, la creazione del suo grande amico Pietro Mori. La contessa, tuttavia, dopo un primo momento in cui si era lasciata convincere da Matilde, cambierà le carte in tavola deludendo le aspettative di Vittorio, con un colpo di scena e confermandosi più ambiziosa che mai.

Armando proporrà un lavoro ad Alfredo: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda venerdì 30 settembre rivelano che ci saranno novità anche al magazzino. Armando, infatti, chiederà ad Alfredo Perico di iniziare a lavorare con lui per Vittorio Conti. Per il ragazzo potrebbe essere un'ottima opportunità economica, ma anche un modo per stare più a contatto con Irene che, dopo aver scoperto una sua bugia, stenterà a fidarsi di lui.

Una delusione arriverà anche per Matilde che, per l'ennesima volta, si sbaglierà sul conto del marito. La donna, infatti, penserà che Tancredi le possa restituire i soldi dell'assicurazione dopo l'incendio al mobilificio, ma presto scoprirà che l'uomo ha altri piani e che lei si è illusa ancora una volta.

Marco parlerà per la prima volta in modo civile con Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 30 settembre spiegano che ci sarà un incontro anche tra Gemma e il suo ex fidanzato, Marco. La ragazza continuerà a nutrire la speranza di una riconciliazione con Stefania e avrà la possibilità di parlare con il giornalista. Per la prima volta dopo la loro rottura, i due ex fidanzati riusciranno a parlare in modo civile e senza discutere. Potrebbe essere il primo passo per ricostruire un rapporto d'amicizia per Gemma che vorrebbe rimediare ai gravi errori commessi in passato con la figlia di Ezio.