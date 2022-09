Le anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che le puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 settembre sono ricche di novità e di suspense. Vittorio Conti deciderà di dare una mano a Stefania Colombo e organizzerà la presentazione del suo primo romanzo al grande magazzino milanese. Matilde deciderà di non tornare da suo marito per stare accanto ad Adelaide e darle tutto il sostegno di cui ha bisogno. Nel frattempo Marco sarà indeciso se dire alla sua promessa sposa che la contessa di Sant’Erasmo ha ostacolato l’uscita dal carcere di Gloria Moreau per essere presente alla loro festa di fidanzamento oppure no.

Nel frattempo Anna Imbriani riceverà una chiamata sconvolgente. Clara Boscolo non andrà a genio alla capo commessa Irene Cipriani.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Marcello torna dalla Svizzera

Al Paradiso delle Signore si respirerà un’aria "viziata" per via del rientro di Gemma Zanatta. Come ben noto, nella stagione precedente della daily soap di Rai 1, la cavallerizza del Circolo ha commesso delle brutte azioni nei confronti di Stefania Colombo e di Gloria Moreau. Riuscirà la ragazza a dimostrare a tutti di essere cambiata e a ottenere il loro perdono? Ciò che andrà in onda nelle prossime puntate è una giovane Zanatta combattiva, che farà di tutto per scusarsi con Stefania. Vittorio, molto colpito dal romanzo La Madre Ritrovata, metterà a disposizione il grande magazzino per presentare al pubblico il primo libro scritto da Stefania.

Nel frattempo, Matilde Frigerio deciderà di restare a Milano per sostenere Adelaide. Tina, intanto, informerà la sua famiglia di essere in dolce attesa e Agnese deciderà di raggiungerla a Londra per starle accanto.

Anche Marcello Barbieri si appresterà a tornare a Milano per riprendere servizio alla Caffetteria. Il fratello di Angela apparirà agli occhi di tutti come un uomo nuovo, rinnovato, ma l’amore per Ludovica Brancia di Montalto non è tramontato.

Mentre la figlia di Veronica sarà impegnata a cercare un buon impiego, Roberto Landi riunirà le Veneri, proponendo una votazione per decidere se riaccogliere la giovane Zanatta tra loro. La cognata di Marco, intanto, conoscerà nuovi aspetti interessanti del direttore del Paradiso.

Matilde non si presenta all'appuntamento con Vittorio

Mentre la famiglia Amato sarà impegnata a fare i turni per accudire meglio la piccola Irene, figlia di Anna, Gemma informerà quelli del Paradiso delle Signore di aver trovato un nuovo impiego altrove e che quindi non tornerà a vestire i panni della Venere. Qualcuno non sarà d’accordo con la sua decisione e cercherà di farle cambiare idea. Vittorio si presenterà sul luogo dell’appuntamento, ma Matilde Frigerio gli darà buca. Marco scoprirà che sua zia non ha favorito l’uscita dal carcere di Gloria per presenziare alla sua festa di fidanzamento. Questa notizia metterà il giovane giornalista davanti a un bivio: dire tutto a Stefania oppure tenere la bocca chiusa.

Il Paradiso delle Signore 7, trame puntate fino al 23 settembre: Gemma aiuta Clara

Nelle prossime puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, una telefonata sconvolgerà la moglie di Salvatore Amato. Nel frattempo la capo commessa Irene Cipriani continuerà a punzecchiare la Venere Clara Boscolo, ma Gemma deciderà di dare una mano alla povera malcapitata. Marcello, sempre più innamorato di Ludovica, la terrà d’occhio grazie alle notizie scritte sui vari rotocalchi. Nel frattempo nascerà un'inaspettata alleanza tra Fiorenza Gramini e Umberto Guarnieri. Infatti i due decideranno di unire le forze per mettere fuori gioco la contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Tancredi di Sant’Erasmo, fratello di Marco, si ripresenterà nella vita di sua moglie Matilde e cercherà di convincerla a tornare da lui.

Arriverà il giorno della presentazione del primo romanzo di Stefania e tutti saranno molto elettrizzati da questa novità. Nel frattempo la cognata di Marco di Sant’Erasmo sarà combattuta se tornare o meno dal marito. Nel mentre Anna informerà i suoi cari che partirà con sua madre perché deve essere operata il prima possibile.