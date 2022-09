Arrivano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 e le novità per la puntata di martedì 13 settembre saranno moltissime, soprattutto dopo l'arrivo di Adelaide nella gestione del grande magazzino. La contessa porterà non poco scompiglio a partire dalle dimissioni di Agnese, che lasceranno di sasso tutti i suoi colleghi e lo stesso Vittorio Conti, che proverà a risolvere tutto. Irene avrà dei problemi con Clara, la nuova arrivata, che sin dal primo momento sarà antipatica alla capo commessa, mentre ci saranno belle notizie per Stefania, prossima al fidanzamento con il suo amato Marco.

Agnese perderà il lavoro e si sfogherà con Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 annunciano che la contessa Adelaide sarà tra le protagoniste assolute della nuova stagione della soap di Rai 1. Il comportamento della nuova socia di Vittorio farà storcere il naso a tanti e provocherà le dimissioni di Agnese, che sconvolgeranno gli equilibri in atelier. Tutti parleranno della drastica decisione della sarta del Paradiso delle signore, che si sfogherà con Armando per aver perso il lavoro e potrà contare sul suo sostegno. A riaccendere le speranze della mamma di Salvatore, tuttavia, ci penserà Vittorio Conti, che busserà a casa Amato per parlare direttamente con Agnese.

Flora, Anna e Roberto penseranno a come gestire la presenza di Adelaide

Al Paradiso delle signore martedì 13 settembre sarà una giornata piuttosto movimentata e dopo le dimissioni di Agnese non mancheranno le discussioni tra le altre dipendenti. In particolare il rapporto sarà molto teso tra Irene e la nuova arrivata nella squadra delle Veneri Clara, che non riuscirà a entrare subito nelle grazie della capo commessa.

Mentre Flora, Anna e Roberto ragioneranno su cosa fare per rimediare agli errori della contessa, Umberto e Marco proveranno a far ragionare Adelaide e a convincerla a cambiare il suo atteggiamento per riportare un clima sereno al grande magazzino. La contessa, tuttavia, resterà della sua idea e sarà irremovibile anche di fronte al suo amato nipote.

Marco e Stefania verso il fidanzamento ufficiale: anticipazioni puntata di martedì 13 settembre

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 13 settembre sarà anche una giornata felice per Stefania, che a breve potrà godersi la festa di fidanzamento insieme al suo amato Marco. I preparativi per il grande evento che si terrà al Circolo continueranno ad andare avanti, ma per rendere davvero felice la signorina Colombo mancherà ancora qualcosa: la presenza di Gloria. Per rimediare Marco parlerà con Adelaide e le chiederà di intercedere con il direttore del carcere affinché la madre di Stefania abbia un permesso per la sera della festa e abbia la possibilità di essere presente in questo momento così importante.