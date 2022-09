Continua il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nel grande magazzino milanese nella metà degli anni sessanta. Lo sceneggiato italiano è stato confermato con 160 puntate inedite che formeranno la settima stagione che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai1.

Nella terza puntata settimanale (da lunedì 12 a venerdì 19 settembre), Maria tornerà al 'Paradiso' sfoggiando un look rivoluzionario per il suo personaggio. Ma non sarà l'unica donna a fare rientro a Milano: stesso destino anche per Gemma che sarà portata a casa da Ezio.

Nel frattempo, Agnese deciderà di rientrare al lavoro dopo un duro scontro con la contessa, mentre Flora si dimetterà dal magazzino per il bene di tutti.

Agnese torna al 'Paradiso', Flora si licenzia

Nella prima parte della puntata numero tre de 'Il Paradiso delle Signore', Agnese deciderà di rientrare in atelier dopo che Vittorio l'avrà convinta a tornare a lavorare al suo fianco per la nuova collezione del magazzino. Nonostante le rassicurazioni del dottor Conti, la signora Amato continuerà a scontrarsi duramente con la contessa: infatti la mamma di Salvatore non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla propria dignità. Vista la situazione ostile all'interno del negozio di moda, Flora prenderà una decisione inaspettata e dolorosa: consegnerà le dimissioni a Vittorio e si licenzierà dal Paradiso per il bene di tutti.

Maria torna a Milano con un nuovo look

Nella seconda parte della puntata che andrà in onda mercoledì 14 settembre, anche per Maria giungerà il momento di salutare l'estate e di rientrare a lavoro.

Puglisi farà rientro nel capoluogo lombardo sfoggiando un look totalmente rinnovato, dopo aver passato le vacanze a Roma. Le Veneri accoglieranno la giovane ragazza con felicità e stupore, ma non saranno le uniche: anche Vittorio resterà sbalordito: inizierà a pensare di realizzare alcuni progetti con la sarta.

Ezio riporta Gemma a casa Zanatta

Nella parte finale della terza puntata settimanale de 'Il Paradiso delle Signore', Gemma chiamerà sua madre per chiederle di poter tornare a casa, ma Veronica deciderà di farle trascorrere ancora del tempo in convento per poter ragionare sul male commesso ai danni di Gloria e Stefania. Tuttavia, la Zanatta sarà ignara che sua figlia sia già arrivata a Milano a sua insaputa.

Passeggiando per il centro, Roberto Landi incontrerà Gemma: così avvertirà subito Ezio del suo ritorno. Il signor Colombo deciderà di riportarla a casa da sua madre e di riunire in tal modo la famiglia. Tale decisione non verrà condivisa da Veronica che non prenderà affatto bene il fatto che sua figlia abbia lasciato il convento nonostante il suo parere contrario.