Il Paradiso delle Signore entra nel vivo con le sue storie e nella seconda settimana di messa in onda ne accadranno delle belle. Gravidanze annunciate, minacce, attesi ritorni, verità svelate, votazioni, perdoni inattesi e partenze all'estero, tutto questo e molto altro ancora condirà le trame della daily soap di Rai 1 in programma dal 19 al 23 settembre.

Dalla lontana Inghilterra giungerà una notizia da Tina Amato. Si tratterà di un lieto evento, che però sarà minacciato da un'ombra che metterà la sua famiglia in allerta. Salvatore dovrà fronteggiare anche la partenza di sua moglie che, in seguito a una telefonata, dovrà recarsi oltreoceano.

Umberto metterà Adelaide con le spalle al muro, costringendola a vuotare il sacco con suo nipote Marco. Successivamente il commendatore riceverà una proposta di alleanza da parte di Fiorenza. Intanto Gemma farà ammenda e al grande magazzino le sue sorti professionali verranno lasciate in mano alle Veneri. Proprio quest'ultime dovranno decidere se accettare Gemma nuovamente come loro collega e lo faranno tramite una votazione. Quale sarà il verdetto finale? Dalla Svizzera ritornerà Marcello e sarà un uomo tutto nuovo, intento a riconquistare la sua ex Ludovica ricevendo notizie su di lei tramite i rotocalchi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio in cerca di una soluzione per scarcerare Gloria

Il giorno successivo alle celebrazioni della festa di fidanzamento, il primo pensiero di Stefania sarà dedicato a sua madre. La donna è riuscita a ottenere un'uscita temporanea dal carcere per prendere parte ai festeggiamenti della figlia, ma a quanto pare per la ragazza il momento del distacco sarà duro da digerire.

Ezio vorrà far scarcerare sua moglie il prima possibile, quindi sarà in cerca di una valida soluzione. Ma per Stefania le belle notizie non sono finite qua, perché il direttore Vittorio Conti vorrà organizzare la presentazione del libro di Stefania nel negozio di abbigliamento.

Matilde accetterà di fiancheggiare Adelaide nel grande magazzino milanese, per questo rimanderà il suo ritorno a Belluno.

Per la contessa sono in dirittura d'arrivo dei momenti pesanti dovuti alle minacce di Umberto.

Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni, la famiglia Amato sconvolta dalle notizie su Tina

Umberto, nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, inizierà a remare contro Adelaide e prenderà le difese della sua nuova fidanzata Flora. Il commendatore metterà la contessa di Sant'Erasmo con le spalle al muro, spingendola a confessare a Marco quello che ha fatto alle sue ignare spalle, prima che lo venga a sapere da altre persone.

Grandi notizie in arrivo a casa Amato: Tina è in dolce attesa. Purtroppo la gravidanza della ragazza è in bilico, per questo motivo mamma Agnese sarà tentata dal raggiungerla a Londra.

Arriva l'esito delle votazioni sulla riassunzione di Gemma

Per Gemma giungerà il fatidico momento dell'ammenda. La ragazza, dopo aver trascorso un'estate ad aiutare un ragazzino a trovare una famiglia, avrà un faccia a faccia con Stefania. Quest'ultima accetterà le scuse della figlia di Veronica, seppur non potrà fare a meno di comportarsi in maniera gelida nei suoi confronti.

Dalla Svizzera rientrerà anche Marcello Barbieri, dopo un periodo di studio e miglioramenti vari. Nonostante la rottura con Ludovica, il ragazzo l'amerà ancora. Roberto aiuterà Gemma a trovare un impiego e chiederà alle Veneri di decidere, tramite votazione, se riassumere o meno la ragazza. Il verdetto finale sarà positivo, ma seppur Gemma possa ritornare a lavorare nel Paradiso delle Signore, ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Una sconvolgente telefonata per Anna nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Gemma annuncerà di aver trovato già un altro impiego, per questo non potrà ritornare nel negozio. Ezio scoprirà come stanno veramente le cose, cioè che la ragazza non ha nessun lavoro, e cercherà di farle cambiare idea.

Umberto mentirà a Flora, nascondendole il metodo che ha utilizzato per neutralizzare la contessa. Intanto Adelaide si farà forza e vuoterà il sacco con suo nipote, il quale reagirà in malo modo. Vittorio incontrerà nuovamente Matilde e i due si presenteranno ufficialmente, nonostante si siano già conosciuti all'aeroporto di New York. Il direttore la inviterà a un appuntamento, ma lei gli darà buca.

Gli Amato dovranno riorganizzare il proprio spazio e il proprio tempo perché adesso con loro ci sarà anche la piccola Irene, nonché figlia di Anna. A proposito di Anna, riceverà una sconvolgente telefonata.

La mossa di Adelaide per riconquistare punti con suo nipote Marco

Anche se suo nipote sarà arrabbiato con lei, Adelaide sarà felice di aver vuotato il sacco, perché così non sarà più schiava dei ricatti di Umberto. Frattanto Marco vorrà informare Stefania di quello che ha fatto sua zia, ma sarà estremamente combattuto sul da farsi.

Il giorno della presentazione del libro di Stefania giungerà e all'evento sarà attesa Brunella Gasperini, ma la presenza della scrittrice milanese sarà a rischio.

Per recuperare punti con Marco, Adelaide si darà da fare coinvolgendo le sue conoscenze nell'alta società. Grazie all'intervento della contessa di Sant'Erasmo, Gasperini presenterà l'evento. Per la nuova Venere Clara le difficoltà non mancheranno, soprattutto con la capo commessa Irene che le darà del filo da torcere. Ad aiutare la new entry ci penserà Gemma.

Marcello riceve notizie sull'ex Ludovica attraverso i rotocalchi

Marcello si terrà aggiornato sulle vicende di Ludovica tramite i rotocalchi, che puntualmente la immortalano al fianco di Ferdinando Torrebruna. Barbieri non vorrà arrendersi con la sua ex, anzi sarà più determinato che mai a riconquistarla.

Fiorenza cercherà di allearsi con Umberto per danneggiare Adelaide.

Matilde riceverà un biglietto da Tancredi, suo marito e fratello di Marco, che la invita alla sua elezione come Presidente al Circolo della Stampa, ma la donna non saprà se accettare o no.

Veronica verrà a sapere ciò che ha fatto sua figlia Gemma durante l'estate. Sarà Clara a informarla della storia di Luigino, il bambino a cui la ragazza ha trovato una famiglia affidataria. Al termine della presentazione del libro di Stefania, Vittorio si imbatterà in Matilde e noterà le lacrime di lei.

La telefonata che Anna ha ricevuto la porterà a correre in America insieme a sua madre, la quale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato. Salvo vorrà partire con sua moglie, ma quest'ultima lo convincerà a rimanere a Milano. Anche Agnese salperà per Londra da Tina, per cui Salvatore resterà da solo a occuparsi della casa.