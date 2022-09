Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Anna è dovuta partire in fretta e furia dopo una telefonata ricevuta in ufficio. A quel punto Imbriani aveva rivelato a Salvatore di dover andare in America, perché sua mamma deve subire un intervento chirurgico. Purtroppo, però, le cose potrebbero non essere così. A tal proposito, durante le prime giornate di riprese della settima stagione della fiction di Rai 1, Giulia Vecchio, che presta il volto alla contabile del negozio, aveva mostrato ai suoi follower alcuni appunti, nei quali aveva lasciato intendere che Quinto potrebbe essere vivo.

Inoltre Roberto Landi sarebbe l'unico a sapere dove sia andata la sua amica.

Il Paradiso delle signore, indiscrezione: Anna potrebbe non essere in America

Anna potrebbe aver mentito a Salvatore e, nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, alcuni indizi avrebbero lasciato intendere che Imbriani non sia in America, come invece ha voluto fare credere al consorte. L'unica persona che potrebbe proteggere la mamma della piccola Irene, ancora una volta, sarebbe Roberto. In un recente episodio della fiction, Landi ha avuto una conversazione con Salvatore e ha giustificato il comportamento della sua amica che è andata all'estero e l'ha coperta. Dopo avere ricevuto una misteriosa telefonata in compagnia del pubblicitario, Anna potrebbe aver confessato qualcosa al suo collega in merito alla sua improvvisa partenza.

Il Paradiso delle signore: Anna avrebbe detto solo a Roberto dove è andata

Durante le prime giornate di riprese, l'attrice di Anna aveva condiviso alcuni appunti della sua agenda sul suo profilo Instagram. In due pagine aveva fatto riferimento al fatto che Quinto, il primo marito di Anna, potesse essere vivo scrivendo le seguenti frasi: ''Ripeti a Roberto che la tua vita è con Salvatore.

Te ne vuoi convincere. Lui è l'unico che ha saputo davvero dove eri andata''. Sembrerebbe, pertanto, che Landi possa aver coperto Anna, come già successo in precedenza, quando l'aveva protetta dalle minacce di Massimo Riva, il padre di sua figlia.

Il Paradiso delle signore: Quinto potrebbe essere vivo

Anna, pertanto, potrebbe avere finto un malessere di sua madre e l'operazione per giustificare la sua partenza.

Imbriani, quindi, potrebbe avere ricevuto notizie sul suo primo marito che credeva morto. A tal proposito l'attrice aveva scritto sui suoi appunti: ''Quinto è vivo?''. Al momento non c'è nessuna certezza sul fatto che Reggiani non sia deceduto. L'unica cosa certa è che Cristiano Caccamo, che ha ricoperto il ruolo del magazziniere che ha sposato Anna, è tornato sul set de Il Paradiso delle signore nei primi giorni di riprese.