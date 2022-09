Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 per la settimana dal 12 al 16 settembre.

Tra le tante novità ci sarà la presenza di Adelaide che creerà non pochi problemi, prima ad Agnese che si licenzierà e poi a Flora che sarà costretta a dimettersi. Ci sarà anche il ritorno di Gemma che apparirà molto cambiata, mentre Stefania potrà riabbracciare sua madre alla festa del proprio fidanzamento con Marco.

Due nuovi arrivi al Paradiso delle signore: anticipazioni 12- 16 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 settembre annunciano che si inizierà con diverse novità al grande magazzino di Vittorio che accoglierà due nuove commesse: Elvira e Clara.

Irene, invece, ricoprirà il ruolo di capocommessa che era di Gloria, adesso in carcere, mentre Paola rientrerà al lavoro dopo la pausa per la maternità. Gemma, invece, sarà in convento a "scontare" la sua punizione, ma chiederà a sua madre di poter ritornare a Milano, anche se Veronica rifiuterà ancora di perdonare sua figlia. Il grosso cambiamento, tuttavia, forse sarà quello dell'arrivo di Adelaide che porterà non pochi problemi in sartoria e farà licenziare Agnese, portandola all'esasperazione con le sue angherie. Vittorio, invece, conoscerà in aeroporto Matilde Frigerio e ne sarà molto affascinato.

Marco e Stefania prossimi al fidanzamento: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, Vittorio proverà a far cambiare idea ad Agnese recandosi a casa Amato e ci riuscirà.

I rapporti con Adelaide, tuttavia, continueranno ad essere tesi per tutti, tanto che Flora deciderà di andare via avendo capito di essere la causa di tutto. Umberto proverà in tutti i modi a far rientrare la sua donna al Paradiso, minacciando Adelaide. Stefania e Marco, infatti, organizzeranno la festa di fidanzamento al Circolo e chiederanno alla Contessa di intercedere con il direttore del carcere per far ottenere a Gloria un permesso per l'evento.

Umberto minaccerà Adelaide dicendole che se non ridarà a Flora il posto che le spetta, lui rivelerà a Stefania e a Marco che è stata proprio lei a chiedere al direttore del carcere di non far uscire Gloria.

Umberto sarà furioso con Adelaide

Durante la prima settimana de Il Paradiso delle Signore, Gemma ritornerà a Milano all'insaputa di tutti, ma quando Ezio verrà a saperlo per caso la riaccompagnerà da Veronica.

La ragazza sembrerà molto cambiata, tanto che aiuterà un bambino conosciuto in convento affinché trovi una famiglia affidataria, ma chiederà a Don Saverio di non dirlo a nessuno.

Infine, grazie all'aiuto di Roberto e Vittorio, Stefania potrà riabbracciare sua madre alla festa del suo fidanzamento. Nonostante gli ostacoli posti da Adelaide, infatti, Vittorio e Roberto faranno ottenere il permesso alla donna.