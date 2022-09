Il Paradiso delle Signore 7 inizierà lunedì 12 settembre alle ore 16 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per la puntata che andrà in onda mercoledì 21 settembre riportano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e la moglie Anna Imbriani (Giulia Vecchio) cercheranno di organizzarsi al meglio per prendersi cura della piccola Irene (Samia Simeoni). Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), invece, rinuncerà a tornare a lavorare in atelier, ma il patrigno Ezio Colombo (Massimo Poggio) riuscirà a farle cambiare idea in merito.

Nel frattempo Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) non si farà viva all'appuntamento con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Marco (Moisè Curia), in ultimo, sarà fortemente indeciso se rivelare o meno alla sua amata Stefania (Grace Ambrose) che la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) ha cercato di boicottare il permesso d'uscita di prigione di Gloria Moreau (Lara Komar).

Salvo e Anna cercheranno di accudire nel miglior modo possibile la piccola Irene

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, per l'episodio che verrà trasmesso mercoledì 21 settembre, anticipano che accudire la piccola Irene richiederà un grande impegno, così mamma Anna e il marito Salvatore cercheranno di organizzarsi al meglio per assistere la bimba.

Gemma, intanto, riceverà il benestare per tornare a essere una Venere del grande magazzino lombardo, ma la cavallerizza del Circolo rifiuterà la proposta asserendo di aver già trovato un altro lavoro. Ezio, però, non ci metterà molto a comprendere che la figliastra sta mentendo e, di conseguenza, riuscirà a farla tornare sui suoi passi e ad accettare l'impiego come commessa della boutique.

Matilde non si presenterà all'appuntamento con Vittorio

Le trame della soap opera italiana per la puntata di mercoledì 21 settembre svelano che Vittorio e Matilde, dopo essersi presentati, avevano fissato un appuntamento per un nuovo incontro.

La moglie di Tancredi (Massimiliano Davoli) darà buca al proprietario dell'atelier, con quest'ultimo che attenderà invano la stessa.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), poco dopo, scoprirà lo stratagemma ordito dalla cognata. Adelaide, pur di rendere nullo il ricatto messo in atto nei suoi riguardi da parte del padre di Marta (Gloria Radulescu), aveva confessato al nipote di aver provato a non far presenziare Gloria alla festa di fidanzamento tra lo stesso e Stefania.

Marco, a quel punto, non saprà se rivelare alla sua amata di cosa è stata capace la contessa o evitare di confidarle tale misfatto.