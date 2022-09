Continua ad andare in onda con grande successo la soap turca Terra Amara. Diverse le novità a cui i telespettatori assisteranno durante le prossime settimane. Le anticipazioni rivelano che Zuleyha inizierà a non vedere più di buon occhio Gulten, la domestica che pensava essere sua amica. Altun, infatti, verrà a conoscenza che quando Yilmaz era in carcere, la sorella di Gaffur non ha mai consegnato all'uomo le lettere che Zuleyha aveva scritto per lui. La situazione sarà sempre più complicata, fino a quando la moglie di Demir chiederà alla suocera di licenziare definitivamente la ragazza.

Spoiler Terra Amara, episodi turchi: Gulten contro Zuleyha

Altun inizierà a essere molto dura nei riguardi di Gulten. Quando quest'ultima dirà a Zuleyha che secondo lei si sta comportando così solo perché gelosa della nuova fidanzata di Yilmaz, la moglie di Demir perderà le staffe. In effetti,Yilmaz inizierà una nuova frequentazione con la nuova dottoressa Müjgan e la mamma di Adnan ne sarà parecchio infastidita. Dopo le parole di Gulten, la moglie di Demir andrà su tutte le furie e chiederà a Hunkar di cacciare dalla cucina la ragazza.

La matrona darà ascolto alla nuora e così Gulten si ritroverà senza un lavoro. Presto, però, la ragazza riceverà un'offerta di lavoro da parte di Sermin. L'ex moglie del dottor Sabahattin chiederà alla sorella di Gaffur di fare la domestica in casa sua, nonostante tutti gli screzi che le due donne hanno avuto in passato, quando Sermin era convinta che Gulten fosse l'amante di suo marito.

Anticipazioni Terra Amara, trame Turchia: Sermin vende la sua casa a Yilmaz

Nelle puntate attualmente in onda di Terra Amara, Sermin si trova in una pessima situazione economica. La cosa, però, sarà destinata a cambiare. La cugina di Demir, infatti, venderà la sua casa con tutti i terreni annessi a Yilmaz Akkaya. La donna accetterà l'offerta del figlioccio di Fekeli dopo che Demir le offrità una cifra notevolmente più bassa.

Per Yilmaz questo sarà un modo per avvicinarsi a tutti i possedimenti degli Yaman.

Inizialmente, però, la notizia verrà mantenuta segreta dai diretti interessati. Sermin diventerà di nuovo una donna ricca e cercherà di riconquistare suo marito acquistando per lui una macchina, dato che in passato avevano dovuto vendere l'auto del medico per far fronte ai problemi economici.

Sabahattin, comunque, non ne vorrà sapere di tornare insieme a Sermin. Quest'ultima, essendo ormai benestante, penserà che sia arrivata l'ora di avere una domestica e chiederà a Gulten di farlo. La sorella di Gaffur dirà alla donna di voler accettare la proposta, ma di aver paura che Hunkar possa prenderla male.