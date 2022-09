Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per l'episodio di giovedì 6 ottobre raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) troverà un modo per farsi perdonare dal suo amato Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia). L'incontro tra il banchiere Fumagalli e la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), intanto, prenderà una piega inaspettata. Nel frattempo Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) non gradirà i bozzetti creati da Maria Puglisi (Chiara Russo).

La figlia di Achille (Roberto Alpi), infine, non riuscirà a mettere le mani su un tessuto particolare che le servirebbe per l'abito di punta della nuova collezione, mentre lo staff dell'atelier si riunirà per guardare l'intervista della troupe Rai a Stefania.

Stefania riuscirà a farsi perdonare da Marco per non averlo incluso nei ringraziamenti del libro

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio di giovedì 6 ottobre svelano che Stefania si renderà conto che la delusione del fidanzato nei suoi confronti è figlia dell'essersi dimenticata di includerlo nei ringraziamenti del libro ''La madre ritrovata''.

A tal proposito, la figlia di Gloria (Lara Komar) troverà il modo per farsi perdonare dal rampollo di casa Di Sant'Erasmo.

La contessa Adelaide, poco più tardi, avrà ben chiara nella mente la strategia ideale per permettere a Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di raggiungere una ragguardevole posizione sociale. Tra i piani della zia di Marco in tal senso ci sarà l'incontro col banchiere Fumagalli, appuntamento che non darà l'esito sperato.

Flora non apprezzerà i bozzetti di Maria

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 per la puntata che sarà trasmessa il 6 ottobre riportano che Maria mostrerà i suoi bozzetti a Paola Galletti (Elisa Cheli), così quest'ultima la spronerà a credere maggiormente in sé stessa.

Flora, però, parrà non gradire il lavoro della giovane Puglisi, mentre Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) ne rimarrà, invece, piacevolmente colpita.

La giovane Ravasi, al contempo, sarà alle prese con la ricerca di un tessuto particolare per realizzare l'abito cardine della nuova collezione ma non riuscirà a trovarlo.

La moglie di Tancredi (Massimiliano Davoli), a quel punto, potrebbe salvare capra e cavoli aiutando la stilista ma ciò significherebbe venir meno alla promessa fatta alla contessa.

L'intervista di Stefania, in ultimo, terrà incollati alla televisione tutti i membri dello staff del grande magazzino.