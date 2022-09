Il Paradiso delle Signore prosegue con le puntate in prima assoluta dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1. Lo sceneggiato si conferma anche in questa nuova stagione televisiva un vero e proprio punto di riferimento per la fascia pomeridiana, segnando una media del 20% di share.

Nell'ultimo episodio settimanale de Il paradiso delle signore, Vittorio apparirà emozionato e impaziente di acquistare le quote dell'atelier dalla contessa, ma non tutto andrà secondo i piani del dottor Conti.

Marco incontra Gemma al Paradiso

Nella prima parte dell'episodio de Il paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 30 settembre, Marco incontrerà la venere Gemma dirigendosi al Paradiso.

La ragazza sperava, dal suo rientro nel capoluogo lombardo, di poter incrociare il nipote di Adelaide per dimostrargli di essere cambiata durante la permanenza in convento. Così, l'ex coppia di fidanzati riuscirà a parlare pacificamente e mettere una pietra sopra al passato. Questo potrebbe essere il primo passo della figlia di Veronica per riconciliarsi con la "sorellastra" Stefania Colombo e rimediare al dolore inflitto alla sua famiglia.

Adelaide illude il dottor Conti

Nel frattempo, Vittorio apparirà entusiasta e impaziente di concludere la trattativa con la contessa che gli permetterebbe di diventare l'unico proprietario del magazzino, ma qualcosa non andrà secondo i piani. Adelaide sembrerà in un primo momento essersi convinta, grazie all'aiuto di Matilde, a cedere le quote del Paradiso.

Tuttavia, la donna cambierà le carte in tavolo all'ultimo momento e deluderà le aspettative del dottor Conti con un colpo di scena inaspettato. Di Sant'Erasmo avrà dei piani ben precisi per il suo futuro all'interno dell'atelier di moda di Milano.

Matilde viene delusa da Tancredi

Successivamente, Matilde apprenderà una notizia che sconvolgerà la sua giornata.

Nonostante la donna speri che il suo consorte possa tornare l'uomo di cui si è innamorata, questo, con il suo egoismo, farà perdere le speranze alla moglie deludendola profondamente. Infatti, la cognata di Marco penserà che Tancredi possa restituirle i soldi dell'assicurazione per l'incendio del mobilificio, ma l'uomo avrà altri loschi piani in mente.

Infine, Armando chiederà ad Alfredo Perico di iniziare a lavorare per Vittorio Conti che è in cerca di personale per il magazzino. Il ragazzo accetterà la proposta di Ferraris con piacere, poiché potrebbe essere un'ottima opportunità lavorativa ed economica. Inoltre, il giovane potrà stare più vicino ad Irene e farsi perdonare per averle detto una menzogna.