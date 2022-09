Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore di domani, mercoledì 28 settembre 2022, si concentrano sulle dinamiche di Villa Guarnieri, dove Matilde e Adelaide si sono confidate rispetto alle loro sofferenze d'amore. La contessa sta davvero male, non riesce a superare questa delusione e odia con tutta se stessa Umberto e Flora, convinta che Guarnieri sia stato plagiato dalla giovane Ravasi.

Anche Matilde è pensierosa, non sa come comportarsi con Tancredi, un marito ostinato e prepotente che non ha alcun rispetto per lei. Marco interviene per darle un consiglio in grado di cambiare completamente la sua vita.

Salvatore, invece, viene a sapere un retroscena che riguarda la nuova vita lavorativa di Marcello e che potrebbe costargli molto caro. Come se non bastasse, ci sono le bugie di Anna, delle quali è all'oscuro.

Il Paradiso delle Signore 7 puntata 13 trama

Don Saverio vuole dare una mano alla nipote Clara. Irene è stata chiara: l'aspirante commessa non ha la stoffa per diventare una Venere a tutti gli effetti e non ha avuto certo problemi a dirlo.

Intanto al grande magazzino torna Alfredo, che mette subito gli occhi su Irene. Un nuovo amore è nell'aria? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che si formeranno nuove coppie, chissà che Cipriani non sia la prima a sentire le farfalle nello stomaco.

Matilde ha occasione di confidarsi con Marco, raccontandogli le angherie di Tancredi. Il giovane non ha dubbi: deve sbarazzarsi di una presenza così negativa e ingombrante.

Salvatore in ansia per Marcello

Salvatore non sta affrontando un periodo semplice. Agnese è a Londra per dare una mano a Tina, incinta ma non senza problemi, mentre Anna è in America per la - presunta - operazione della madre.

Armando ha provato a rassicurarlo a riguardo, ma il problema è un altro: Anna non è stata sincera con lui e non è oltreoceano per assistere la mamma malata.

Nella puntata di domani de Il Paradiso delle Signore, Salvatore viene a sapere che l’ingegner Basile non esiste ed è preoccupato per gli affari di Marcello: come prenderà questa notizia, proprio ora che sta iniziando la sua scalata sociale?

Adelaide vuole cedere le quote, spoiler Il Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Vittorio apprende che Adelaide ha confidato a Matilde di essere disposta a vendere le quote del grande magazzino. Conti, ingenuamente, crede di poter tornare ai bai vecchi tempi, quando era il re del Paradiso. Studia così una strategia per avere le quote e togliersi dai piedi la contessa.

Attenzione però, perché nulla è come sembra ne Il Paradiso delle Signore. Nei nuovi episodi, la contessa non farà più mistero del piano che ha studiato e il povero Conti si troverà con un pugno di mosche in mano.