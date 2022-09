Gli studi di Uomini e donne stanno per riaccogliere una storica protagonista del Trono Over. Mercoledì 28 settembre, infatti, andrà in onda la puntata registrata all'inizio del mese, quella in cui si è parlato del Gossip sull'incontro a cena tra Roberta Di Padua e Davide Donadei. La dama rimarrà nel parterre su richiesta di Alessandro Vicinanza, che dopo un solo appuntamento chiuderà con Ida Platano per proporsi immediatamente alla bella romana.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Mercoledì 28 settembre inizierà la messa in onda della terza puntata stagionale di Uomini e Donne, quella che Maria De Filippi ha condotto all'inizio del mese corrente.

Le anticipazioni che circolano in rete da oltre tre settimane, fanno sapere che in studio si parlerà a lungo di un "trio" che per giorni è stato sulla bocca di tutti.

Ospiti dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv domani pomeriggio, dunque, saranno Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua.

L'ex tronista è stato paparazzato con la dama in una pizzeria di Napoli poco tempo dopo aver ufficializzato la rottura con la storica fidanzata, e questo ha portato tanti a pensare che potesse esserci un flirt in corso.

I diretti interessati (soprattutto il pugliese) si sono affrettati a smentire questa chiacchiera tramite i social network, e lo hanno ribadito anche davanti alla conduttrice del dating-show.

La proposta del cavaliere di Uomini e Donne

L'inizio della puntata di Uomini e Donne del 28 settembre, dunque, sarà dedicato al confronto tra Roberta e Davide, ma anche a quello tra quest'ultimo e la ex Chiara.

Terminato questo momento, Maria De Filippi saluterà i suoi ospiti per concentrarsi su altre storie, ma uno dei membri del parterre le farà una richiesta un po' particolare e insolita.

Alessandro Vicinanza chiederà a Di Padua di rimanere per provare a conoscersi, magari partendo da una cena lontano dai riflettori.

Le anticipazioni fanno sapere che la dama ci penserà su 24 ore prima di dare una risposta al ragazzo poi, incuriosita dalla sua intraprendenza, accetterà e ci uscirà insieme la sera successiva.

Grazie all'intervento del napoletano, dunque, Roberta rientrerà nel cast fisso del dating-show a quasi due anni di distanza dalla sua ultima apparizione, che risale al periodo in cui era legata a Riccardo Guarnieri e con lui lasciò la trasmissione in coppia.

Le critiche e il ripensamento di Ida a Uomini e Donne

Gli spoiler delle altre registrazioni di Uomini e Donne che ci sono state in queste settimane, informano fan e curiosi del fatto che tra Alessandro e Roberta è accaduto di tutto.

Dopo la prima cena di conoscenza, la romana ha deciso di interrompere il tutto perché il cavaliere non rispecchiava il suo ideale di uomo. Nei giorni successivi, però, Deianira Marzano ha pubblicato le foto rubate che alcuni spettatori del dating-show hanno fatto a Di Padua e Vicinanza ad una festa in piazza: le segnalazioni raccontano che i due erano molto complici e affiatati, tant'è che chi li ha incontrati sostiene che sembravano una coppia innamorata.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle riprese dello scorso weekend, hanno aggiornato sul tira e molla in questione.

Anche se continuano a discutere per motivi futili come dei messaggini di troppo, Alessandro e Roberta hanno deciso di proseguire nella loro frequentazione soprattutto perché spinti da una forte attrazione fisica.

Per avvicinarsi alla bella dama, il napoletano ha accantonato la sua storica ex Ida: i baci che i due si sono scambiati all'inizio della stagione, sono stati cancellati con un colpo di spugna da parte di entrambi per concentrarsi su altri rapporti.