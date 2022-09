Dopo le repliche delle ultime puntate, Il Paradiso delle Signore arriva su Rai 1 con gli episodi inediti. L'appuntamento è per lunedì 12 settembre alle 16, come sempre dal lunedì al venerdì. Il grande magazzino riapre le porte e si riparte dalle storie rimaste in sospeso. Si verrà a sapere che Gemma, dopo quello che ha combinato, ha passato l'estate in convento per volere di Veronica, mentre Gloria è ancora in carcere.

Tra i nuovi arrivi spicca quello di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, la nipote della Contessa Adelaide (Vanessa Gravina). A interpretarla è l'attrice Chiara Baschetti, che in un'intervista ha svelato che cosa accadrà tra lei e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Cosa succede tra Matilde e Vittorio? Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore

C'è una grande novità nella nuova stagione della soap. Adelaide, avendo preso le quote di Umberto, è ora al fianco di Vittorio nella gestione del grande magazzino. Alla contessa poco importa, dato che l'unica cosa che desidera è far licenziare Flora e rovinare la sua carriera.

L'arrivo di Matilde, cugina di Adelaide, sarà motivo di malumori al Paradiso. Non sarà facile per Vittorio tenere a bada queste due primedonne e mantenere alto l'umore dello staff. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, come anticipa Chiara Baschetti, Vittorio e Matilde si scontreranno. Tuttavia presto le carte in tavola cambieranno.

Vittorio e Matilde sono molto simili, sarà amore?

Negli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 19 settembre, ci saranno interessanti sviluppi tra Conti e la giovane Matilde, come ha raccontato Chiara Baschetti, la sua interprete: “La figura di Vittorio è simile a lei nell’affrontare la vita e gli affari, ciò la farà riflettere e poi chissà…”.

Abbiamo già diverse informazioni su Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Non è di certo una donna che si fa mettere i piedi in testa e lo dimostra il fatto che ha preso i suoi bagagli ed è arrivata a Milano, stanca delle incomprensioni con il marito Tancredi.

Intelligente e volitiva, è anche una donna che vuole fare carriera. La sua personalità così forte non potrà non affascinare Vittorio.

Adelaide usa Matilde contro Vittorio, spoiler Il Paradiso delle Signore

Dalle anticipazioni su Il paradiso delle signore 7 emerge che Adelaide sarà pronta a tutto per rovinare Flora, anche andando contro Conti. Per raggiungere il suo obiettivo, proverà a servirsi di Matilde, dato che anche lei lavorerà al grande magazzino... quale occasione migliore?

Peccato che Matilde sia molto diversa dalla vendicativa contessa. La sua ribellione sarà ulteriore motivo di interesse da parte di Vittorio, che si avvicinerà ancora di più a lei.