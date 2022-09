Piacevoli sorprese e inaspettati colpi di scena andranno in onda nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 3 al 7 ottobre su Rai 1. Le trame dello sceneggiato rivelano che Gloria Monreau uscirà dal carcere mentre Matilde Frigerio avrà il compito di rovinare Flora Ravasi.

Il Paradiso delle signore: Adelaide chiede a Frigerio di rovinare Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate trasmesse dal 3 al 7 ottobre in prima visione su Rai 1 annunciano inedite novità. In dettaglio, Adelaide farà in modo che Matilde entri nell'entourage del grande magazzino dopo aver deciso di non vendere le sue azioni a Vittorio.

Qui, Sant’Erasmo chiederà alla cognata di Marco di rovinare Flora (Lucrezia Massari), la sua acerrima rivale. Una nuova presenza sempre più ingombrante, che susciterà non poche preoccupazioni in Umberto e la sua compagna. Dall’altra parte, Frigerio apparirà disposta a tutto pur di ottenere l’approvazione di Vittorio.

Clara, invece, sarà molto contenta quando riceverà la sua bicicletta sistema e rimessa a nuovo. In questa occasione, Armando confiderà che è stato Alfredo a ripararla.

Maria, nel frattempo, mostrerà i suoi ultimi modelli a Paola. Proprio quest’ultima consiglierà all’amica di credere più in sé stessa. Se Flora dimostrerà di non apprezzarli, Matilde sarà di tutt’altro avviso.

Stefania scopre che Gloria ha ottenuto l'indulto

Nelle puntate de Il Paradiso, trasmesse ad inizio ottobre su Rai 1, una troupe della Rai giungerà al grande magazzino per intervistare Stefania sul suo libro. Tuttavia, Marco apparirà deluso dal comportamento della sua fidanzata davanti al teleobiettivo. Ed ecco, che la figlia di Gloria troverà uno stratagemma per rientrare nelle grazie del fidanzato quando capirà di non averlo citato nei ringraziamenti del suo ultimo capolavoro letterario.

In seguito, Colombo aggiornerà Gloria sugli ultimi avvenimenti. Poco dopo, Stefania riceverà una vitale missive. La ragazza scoprirà che sua madre è stata scarcerata dopo aver ottenuto l’indulto. Dall’altra parte, Veronica spererà che la Sacra Rota annulli le nozze tra la capo-commessa e Ezio.

Ravasi teme di non riuscire a produrre il capo di punta

Flora Ravasi temerà di non riuscire a produrre il capo di punta della collezione a causa dell’assenza di un tessuto, usato per crearlo. Un contrattempo, che potrebbe risolvere Matilde, sebbene questo significherebbe tradire Adelaide. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Frigerio riuscirà a trovare la soluzione, sebbene non voglia renderlo pubblico. Una cosa, che tuttavia arriverà alle orecchie di Marco, che spiffererà tutto a Vittorio, rimanendo molto estasiato.