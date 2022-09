Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da martedì 20 a venerdì 23 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Marcello tornerà dalla Svizzera e proverà sempre gli stessi sentimenti per Ludovica.

Fiorenza proporrà a Guarnieri di allearsi contro la Contessa. Infine, Marcello vorrà riconquistare Ludovica a tutti i costi, anche se ha visto la ragazza in compagni di Torrebruna sui rotocalchi.

Marcello torna dalla Svizzera

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Gemma racconterà a Ezio e Veronica che la sera precedente ha avuto un incontro con la sorellastra, la quale ha accettato le sue scuse, ma è stata molto fredda.

Nel frattempo, Marcello tornerà dalla Svizzera, ma proverà sempre gli stessi sentimenti per Ludovica. Invece, Roberto verrà a sapere che Gemma sarà alla ricerca di un lavoro. Proprio per questo, l'uomo parlerà con Conti e proporrà una votazione tra le Veneri per decidere se riprenderla o meno all'Atelier.

Poco dopo, avverrà l'incontro tra Vittorio e Matilde, in cui i due avranno modo di presentarsi.

Successivamente, Gemma verrà nuovamente accettata al Paradiso ma lei dirà di aver trovato un altro lavoro e quindi rifiuterà di ritornare a fare la Venere.

Ezio scoprirà che la ragazza ha mentito riguardo al nuovo lavoro e quindi le farà cambiare idea. Intanto, Matilde non si presenterà all'appuntamento con Conti.

Al Paradiso ci sarà la presentazione del libro di Stefania

Poco dopo, al Paradiso sarà quasi tutto pronto per presentazione del libro di Stefania, però improvvisamente la presenza della giornalista Brunella Gasperini sarà a rischio.

Per questo motivo, Conti chiederà aiuto ad Adelaide. Quest'ultima garantirà il suo sostegno, provando a parlare con alcune delle sue conoscenze altolocate.

Marcello seguirà le vicende di Ludovica sui rotocalchi, invece Fiorenza proporrà a Guarnieri di allearsi contro la Contessa. Allo stesso tempo, Matilde riceverà un biglietto da suo marito, Tancredi, che la inviterà per quando sarà eletto Presidente al Circolo della Stampa.

La donna però sarà molto indecisa e non sa se accettare o meno l'invito dell'uomo.

Successivamente, Marcello vorrà riconquistare Ludovica a tutti i costi, anche se ha visto la ragazza in compagnia di Torrebruna sui rotocalchi.

Infine, arriverà il giorno della presentazione del libro per Stefania, a cui parteciperà anche Gasperini. A fine serata, Conti incontrerà Matilde in lacrime. Nel mentre, Anna deciderà di partire per l'America con la madre che dovrà operarsi. Salvo invece, rimarrà da solo a Milano, in quanto Agnese andrà a Londra dalla figlia Tina.