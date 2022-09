Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per la drammatica morte di Hunkar, mamma di Demir, la cui scomparsa in un primo momento sarà avvolta nel mistero assoluto.

Eppure, il ricco imprenditore non avrà alcuna intenzione di non rendere giustizia alla memoria di sua mamma, motivo per il quale si metterà sulle tracce del vero assassino di Hunkar, così da potersi prendere la sua rivincita e "onorare" in questo modo la povera Hunkar.

Demir scopre chi ha ucciso sua mamma: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la morte di Hunkar sarà uno dei colpi di scena cruenti che si verificheranno nel corso delle prossime puntate della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5.

Un vero e proprio choc per Demir che, dopo aver appreso la notizia dell'assassinio di sua mamma, non si darà pace fino a quando non riuscirà a trovare i veri responsabili di quello che è successo.

Ebbene, dopo aver indagato, il ricco imprenditore non avrà più alcun dubbio sul fatto che la responsabile della morte di sua mamma, sia la perfida Behice.

Immediata la reazione di Demir che, nel momento in cui prenderà certezza delle sue idee, deciderà subito di prendersi la sua rivincita.

Zuleyha affronta Behice: anticipazioni turche Terra Amara

La rabbia prenderà il sopravvento in Demir, tanto da decidere di recarsi subito dalla zia di Mujgan, perché intende fargliela pagare per il male fatto alla sua famiglia.

Per fortuna, però, Zuleyha riuscirà a evitare la tragedia e proverà così a far ragionare Demir, convincendolo a non compiere dei passi affrettati.

Successivamente sarà la stessa Zuleyha che deciderà di prendere in mano le redini della situazione e affronterà "faccia a faccia" la zia di Mujgan.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, con le prove in mano che attestano la responsabilità di Behice circa la morte di Hunkar, metterà alle strette la donna.

Behice si toglie la vita: anticipazioni turche Terra Amara

A colpire, però, sarà la faccia tosta di Behice, la quale ammetterà di non aver alcun tipo di paura. Il colpo di scena di queste nuove puntate della soap opera Mediaset, arriverà nel momento in cui Behice proverà a darsi alla fuga per evitare di finire in prigione.

La sua automobile, però, verrà prontamente rintracciata da Zuleyha e Fekeli nei pressi di un luogo decisamente pericoloso: una scogliera.

A quel punto, le anticipazioni di Terra Amara, rivelano che la donna si ritroverà in poco tempo circondata da Zuleyha, Demir, Mujgan e Fekeli ai quali confesserà apertamente di essere stata lei ad aver assassinato Hunkar.

E, dopo questa rivelazione, compirà l'ultimo gesto estremo: si getterà dalla scogliera e in questo modo metterà la parola fine alla sua vita.