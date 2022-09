La scomparsa di Manuel Vallicella ha stravolto e spiazzato i numerosi fan che avevano avuto modo di conoscerlo per la sua partecipazione a Uomini e donne.

Manuel, stando a quanto riportato da uno dei suoi amici di vecchia data, si sarebbe tolto la vita all'interno del suo negozio.

Tanti i messaggi di cordoglio e affetto che in queste ore sono stati pubblicati sui social, dove sono ricomparsi anche alcuni video della partecipazione di Manuel a Uomini e donne e, in particolar modo, un discorso che l'ex tronista fece a Maria De Filippi.

La scomparsa di Manuel Vallicella spiazza i fan di U&D

La notizia della scomparsa di Manuel Vallicella si è abbattuta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno sui tantissimi fan che negli anni scorsi lo hanno seguito in tv e che, successivamente, hanno continuato ad apprezzarlo e sostenerlo sui social.

Stando a quanto riferito da uno dei suoi amici, Manuel, da un po' di tempo, soffriva di depressione. L'ex volto di Uomini e donne pare che non avesse superato del tutto la drammatica morte di sua mamma, alla quale era affezionatissimo e che l'avrebbe portato a chiudersi sempre più in se stesso.

La redazione del programma di Maria De Filippi, nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio in tv, ha voluto rendere omaggio a Manuel.

Il discorso di Manuel Vallicella a Uomini e donne (Video)

Gli ultimi minuti di trasmissione sono stati dedicati alla messa in onda delle immagini del video di presentazione che Manuel aveva realizzato per il programma di Canale 5. Immagini che hanno commosso il pubblico, così come quelle che in queste ore si vedono sui social, tratte sempre dalla sua partecipazione a Uomini e donne.

In particolar modo, c'è il filmato di un discorso che Manuel fece a Maria De Filippi durante una delle puntate del programma Mediaset, dove colpì tutti per la profondità del suo pensiero.

"A guardarmi nessuno avrebbe scommesso un euro. Soprattutto per via dei tatuaggi", disse Manuel in quell'occasione dove, nonostante la sua apparenza, era risultato il ragazzo più affidabile tra quelli che parteciparono in trasmissione per conoscere la tronista Ludovica Valli.

'Sbagliato giudicare', disse Manuel nel suo discorso a Maria De Filippi

"Spero di aver fatto capire alle persone che è sbagliato giudicare qualcuno per l'aspetto o per il colore della pelle. Io sono l'estremo. Sembro una cosa ma sono tutt'altro", disse Manuel in quel suo discorso rivolto a Maria De Filippi.

Anche sui social, la redazione del talk show Mediaset ha voluto omaggiare il giovane Manuel Vallicella con un post che non è passato inosservato.

"Un ragazzo puro con un animo dolce e gentile. Ciao Manuel", è il messaggio firmato dalla redazione di Uomini e donne.