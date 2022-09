Cresce l'attesa per la terza stagione di Mare Fuori, fiction di Rai 2 ambientata nel carcere minorile di Napoli, che nelle nuove puntate vedrà una storia gay. La notizia sta incuriosendo parecchio i fan della fiction, che aspettano con ansia gli episodi inediti.

Iniziano già a circolare le prime anticipazioni e sono forti come i temi trattati. Tra le indiscrezioni più recenti, c'è quella che vede Ciro (Giacomo Giorgio) presente sul set della terza stagione. dunque, il giovane potrebbe essere vivo, al contrario di quanto creduto da tutti, magari protetto e tenuto nascosto da qualcuno.

Nei nuovi episodi sarà dato molto spazio all'amore, anche quello omosessuale. Una realtà sicuramente non facile da gestire, specie in un ambiente difficile come il carcere minorile di Napoli.

Mare Fuori 3 anticipazioni nuove puntate su Rai 2: Ciro è vivo?

I produttori e chi lavora sul set sta cercando di mantenere il riserbo assoluto su quello che accadrà nella terza stagione di Mare fuori, ma i fan si presentano spesso nei luoghi delle riprese, con la speranza di scoprire qualche dettaglio interessante.

E così è stato. L'attore Giacomo Giorgio, che interpreta Ciro, è stato visto sul set e dunque si suppone che ci sia un suo ritorno: il giovane non ha perso la vita come tutti credevano? Ma non è finita qui.

Accanto a Ciro c'è Carmine che, nella scorsa stagione, era intenzionato a cambiare vita.

I due ragazzi sono vestiti nello stesso modo, dettaglio che potrebbe far supporre che Carmine sia ricaduto nei vecchi giri.

Mare Fuori 3, amore omosessuale nella terza stagione

Le anticipazioni di Mare Fuori 3 svelano che nei nuovi episodi verrà trattato l'amore in tutte le sue sfaccettature.

Ebbene, nel carcere minorile di Napoli ci sarà spazio per un amore gay.

Non sarà facile per i protagonisti vivere questo amore, data l'ambientazione difficile nella quale sono costretti a restare. Al momento, non sappiamo se questa relazione si svilupperà tra due ragazzi già presenti oppure se ci saranno due new entry.

Quando va in onda Mare Fuori 3 nella prima serata di Rai 2

Al momento, le prime due stagioni dell'amatissima fiction Rai sono disponibili sia su RaiPlay che Netflix (ai primi posti della classifica delle serie più viste). I fan non vedono l'ora che arrivino le nuove puntate, per scoprire cosa accadrà in quel carcere carico di sofferenza ma anche di speranze.

La coproduzione Rai Fiction e Picomedia dovrebbe aver finito le riprese, e dunque si ipotizza che gli episodi inediti vadano in onda nei primi mesi del 2023. Un'altra buona notizia è la conferma della quarta serie di Mare Fuori, che andrà in onda come sempre nella prima serata di Rai 2.