Prosegue l'appuntamento settimanale con Un altro domani (titolo originale "Dos vidas"), la nota soap opera spagnola prodotta da Josep Cister Rubio, che, dopo aver riscosso successo in Spagna, è approdata in italia nel gennaio 2021, inizialmente su La 1 e successivamente su Canale 5. Sono tante le novità e i colpi di scena che emergono dagli spoiler relativi agli episodi che verranno trasmessi l'ultima settimana di settembre, vale a dire da lunedì 26 a venerdì 30. Nelle puntate in questione si assisterà in particolare alla decisione di Julia di divorziare dal marito, alla sconvolgente scoperta di Elena, la quale viene a sapere che Jorge è in carcere per omicidio, alla decisione di Victor di abbandonare la fabbrica e al feeling che si viene inaspettatamente a creare fra Erik e Cloe.

Un altro domani, la telenovela con protagonisti Sebastian Haro, Cristina de Inza, Amparo Pinero, Aida de la Cruz e Ivan Mendes, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:50. Si ricorda che le repliche della soap opera possono essere viste in qualsiasi momento in streaming oppure on demand su Mediaset Play.

Anticipazioni di Un altro domani da lunedì 26 a venerdì 30 settembre: Elena viene a sapere che Jorge è in prigione

Noguera, trovandosi a dover gestire la complicata situazione che riguarda Erik, suo nipote, confida a Prieto che Jorge si trova in prigione con l'accusa di omicidio.

Intanto, Julia avendo deciso di divorziare dal marito per festeggiare l'evento, organizza una festa alla quale prendono parte gli abitanti del paese.

La donna, però, rimane profondamente delusa dal momento che Tirso, al quale è particolarmente legata, non partecipa ai festeggiamenti essendo molto preso dai problemi del nipote. Poiché Diana nel corso della festicciola ha dei comportamenti piuttosto strani, Mario è convinto che la donna stia nascondendo qualcosa.

Erik e Cloe appaiono complici alla festa di Julia

Erik e Cloe appaiono complici durante la festa organizzata da Julia, mentre Victor vuole mollare la sua attività in fabbrica, in quanto teme che ciò potrebbe rovinare il suo rapporto con Carmen. Tuttavia, la donna non glielo consente. A questo punto, Victor prosegue il suo lavoro in fabbrica facendo del suo meglio, sebbene ciò sembri non essere abbastanza.

Intanto Alicia, volendo passare più tempo assieme ad Angel, propone a quest'ultimo di farsi vedere come coppia davanti a tutti gli abitanti del paese. Tuttavia, i progetti della donna non vanno in porto, dal momento che l’uomo non è d'accordo, essendo molto impegnato nella sua attività lavorativa con Vélez de Guevara che gli porta via tanto tempo.