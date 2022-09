Lunedì 19 settembre, su Canale 5, dalle 11 è stato trasmesso uno speciale riguardante i funerali della Regina Elisabetta II. Per immortalare un momento storico, Mediaset ha deciso di affidare la diretta alla redazione di Verissimo: in studio ci sono Silvia Toffanin, Cesara Bonamici e Francesco Rutelli. Su Twitter, però, alcuni utenti si sono domandati perché in studio non fossero presenti esperti della Royal Family.

Le perplessità dei telespettatori

Terminato Mattino 5, è iniziata la lunga diretta di Verissimo dedicata ai funerali della Regina Elisabetta II.

La trasmissione ha seguito l'ultimo viaggio della Sovrana per arrivare nell'abbazia di Westminster. In studio, insieme a Silvia Toffanin (vestita di nero in segno di lutto) è presente la giornalista Cesara Bonamici e Francesco Rutelli. A quanto pare la decisione dell'azienda di Cologno Monzese, sta dividendo i telespettatori di Canale 5. Su Twitter, alcuni utenti si sono domandati perché sia presente l'ex sindaco Roma Rutelli. Un utente ha riferito che sperava di vedere in studio, giornalisti che fornissero dei retroscena sulla Royal Family. Un altro utente ha criticato l'atteggiamento della conduttrice Mediaset: "Spiace dirlo, ma Silvia Toffanin e Verissimo non sono adatti a questo evento".

Spiace dirlo ma #Verissimo e la #Toffanin non sono adatti a questo evento! Non ha senso continuare inquadrare Cesara, Silvia e Rutelli (Rutelli????) a discapito della diretta di Londra

Un altro telespettatore ha sostenuto che per la diretta dei funerali bastava e avanzava l'esperienza di una giornalista come Cesara Bonamici.

Infine, c'è anche chi ha criticato le immagini trasmesse da Londra: un utente ha fatto notare che spesso viene inquadrato lo studio della trasmissione anziché il corteo dedicato alla Regina Elisabetta II. Un telespettatore di Canale 5 ha fatto presente che la Rai, a differenza di Mediaset ha deciso di mandare in onda le immagini del corteo senza mai interromperle mettendo il commento dei giornalisti in sottofondo.

I funerali infatti, sono stati trasmessi in diretta sia dalla Rai che da Mediaset.

Piccole gaffe di Toffanin

Tra i vari commenti sulla diretta dedicata ai funerale della Regina Elisabetta II, c'è anche chi ha fatto notare delle piccole gaffe commesse dalla conduttrice di Verissimo.

Scendendo nel dettaglio, Silvia Toffanin durante l'arrivo dei personaggi politici nell'abbazia ha spiegato che stava per arrivare Tony Blair.

In quel caso, però, Cesara Bonamici ha prontamente fatto notare che l'ex primo ministro britannico era già in Chiesa. Al momento del corteo reale, Toffanin ha riportato che i fratelli Harry e William si trovavano nella stessa auto del padre Carlo. Anche in questo caso, la giornalista del Tg5 ha segnalato che solo William si trovava in auto con il padre mentre Harry era in un'altra auto con uno dei cugini.