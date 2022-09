La soap opera Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) è destinata a tornare su Canale 5 a novembre. Dalle anticipazioni dei prossimi episodi, si evince che Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) rischieranno la vita a causa del malvagio Demir Yaman (Murat Ünalmış). In particolare le due donne avranno un terribile incidente stradale, con l’automobile di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sabotata in precedenza dal nemico.

Trame turche, Terra amara: Demir attua una trappola contro Yilmaz, la vettura guidata da Müjgan va fuori strada

Gli spoiler raccontano che Yilmaz servendosi della complicità del suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) concluderà un affare importante su cui Demir aveva puntato gli occhi. Quest’ultimo pur avendo promesso alla madre Hunkar (Vahide Perçin) di non uccidere il suo nemico e quindi di non macchiarsi per nessuna ragione le mani di sangue, ordinerà ai suoi scagnozzi di sabotare l’automobile dello stesso: a sorpresa la vettura di Müjgan avrà dei problemi e per tale motivo Akkaya pur non essendo stato perdonato dalla dottoressa per averle nascosto la passata storia d’amore avuta con Zuleyha, deciderà di darle in prestito la sua auto per consentirle di assistere un paziente.

Intanto Zuleyha abbastanza affranta per il fatto che il suo ex nel corso di un’intervista abbia dichiarato di amare un’altra donna, a causa della gelosia non ci penserà due volte a salire a bordo dell’automobile di Müjgan non appena la incontrerà: quest’ultima e Altun avranno un incidente stradale, poiché la vettura andrà fuori strada dopo il disperato tentativo della dottoressa di frenare.

Zuleyha e la dottoressa di Cukurova finiscono in ospedale, Demir assalito dai sensi di colpa

Yilmaz quando il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) gli dirà che la sua collega non è giunta a destinazione, inizierà ad avere il timore che potrebbe essere successo qualcosa, soprattutto nell’istante in cui vedrà per strada delle tracce di olio.

Il protagonista dello sceneggiato dopo essere giunto sul luogo dell’incidente presterà immediatamente soccorso a Zuleyha, mentre la dottoressa sarà priva di sensi.

A questo punto Akkaya farà portare in ospedale le due donne, mentre Demir sarà assalito dai sensi di colpa quando capirà che sua moglie è stata vittima della trappola che ha architettato ai danni del suo rivale.