Non mancheranno colpi di scena nelle puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che la signora Hunkar minaccerà nuovamente Zuleyha allontanandola dal suo piccolo Adnan. Yilmaz, invece, nel frattempo, finirà di nuovo in prigione per aver sparato a un uomo.

Zuleyha costretta a mentire a una giornalista

Tutto avrà inizio quando ad Adana si spargerà la voce che Demir ha sposato la promessa sposa del suo ex autista. Un pettegolezzo che nel giro di pochissimo tempo farà il giro del paese e arriverà anche alle orecchie dei personaggi più illustri.

Sarà così che la signora Hunkar e suo figlio penseranno a un modo per ripulire al più presto il nome secolare della loro famiglia. A prendere una posizione chiara e decisa, questa volta, sarà proprio la mamma di Demir.

La matrona, infatti, consiglierà al figlio di chiamare una giornalista, raccontare una bugia sul matrimonio tra lui e Zuleyha e metterà a tacere tutti i chiacchiericci. Per fare questo, però, avranno bisogno anche della collaborazione di Altun, la quale non si dirà disposta a mentire sul suo matrimonio con Demir. A tal proposito, allora, Hunkar farà portare Adnan via dal figlio in modo da costringere la nuora a sottomettersi al loro volere.

Zuleyha, quindi, messa con le spalle al muro, non potrà che accettare di incontrare la giornalista e dire tutto quello che serve per salvare il nome degli Yaman.

L'ex sarta definirà il suo rapporto con Yilmaz 'un amore di gioventù' e riferirà di essersi innamorata di Demir non appena ha messo piede nella tenuta. Una dichiarazione che verrà arricchita dalle parole di Demir e che basterà per stendere un velo su tutti i pettegolezzi che stanno prendendo piede in paese.

Yilmaz spara a un uomo e finisce in prigione

Intanto che Zuleyha mentirà sul rapporto con Yilmaz, quest'ultimo finirà in prigione per aver sparato a un ragazzo ubriaco che farà delle battutine poco eleganti sul rapporto tra lui, Zuleyha e Mujgan. Tutti, infatti, in paese hanno capito che l'ex prigioniero ha una relazione con la dottoressa, ma nessuno era a conoscenza che tempo prima il giovane era il fidanzato dell'attuale moglie di Demir Yaman.

Una notizia che ha causato grande rumore ad Adana e che verrà messa a tacere solo quando usciranno le dichiarazioni sul giornale.

Per fortuna, il ragazzo ferito non sarà in pericolo di vita e ritirerà la denuncia contro Akkaya scusandosi per aver provocato la reazione del figlioccio di Fekeli.

Intanto Mujgan, ignara che Yilmaz sia stato arrestato proprio mentre stava andando da lei, [VIDEO] penserà che il giovane non la voglia vedere più e si dispererà tra le braccia di una sua amica.