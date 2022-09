Nelle prossime puntate di Terra Amara i telespettatori assisteranno a un momento molto intenso riguardante la fine della relazione avvenuta venti anni prima tra Hunkar e Fekeli. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la nonnina Azize, affetta da demenza senile, rivelerà al padrino di Yilmaz la vera ragione che ha portato Hunkar a prendere le distanze da lui, preferendo Adnan Yaman. Alla luce della scoperta fatta dalla suocera di Zuleyha, che in realtà Fekeli ha sparato al marito solo per legittima difesa, il rapporto tra i due cambierà e finalmente ci sarà un riavvicinamento.

Azize scompare dalla tenuta

Che in passato tra Hunkar e Fekeli c'è stato un rapporto sentimentale è chiaro al pubblico di Terra amara già da tempo, ma solo nelle prossime puntate verrà messo in luce il motivo per cui la signora Yaman non ha coronato con l'ex detenuto il suo sogno d'amore. Seguendo le trame della serie turca, tutto partirà quando Hunkar riuscirà a scoprire tramite un testimone dell'omicidio del marito, che in realtà Adnan non era disarmato quando Fekeli gli ha sparato. Verrà fuori che in realtà il padrino di Yilmaz ha sparato per difendersi, ma che la verità è stata insabbiata proprio dal figlio Demir per incastrare Fekeli.

Hunkar chiederà spiegazioni al figlio, appena liberato dal carcere grazie all'aiuto di Fekeli, ma lui non darà spiegazioni, anzi lascerà la tenuta con tutta la sua famiglia. Hunkar così si ritroverà costretta a prendersi carico di tutti gli impegni legati alla tenuta e mentre sarà immersa nell'organizzare tutte le mansioni dei lavoratori, scoprirà che la madre Azize è scomparsa.

Fekeli e Hunkar si riavvicinano

A ritrovare l'anziana nonnina sarà Fekeli, che la vedrà nel luogo in cui da giovane era solito incontrarsi con la sua amata Hunkar. Affetta da demenza senile e inconsapevole di dialogare con Fekeli, Azize farfuglierà in maniera confusa che la figlia è stata costretta da giovane a lasciare Fekeli per sposare Adnan su richiesta esplicita di suo marito, nonché padre di Hunkar.

Questo basterà al padrino di Yilmaz per capire che in realtà Hunkar non si era allontanata da lui perché non lo amava, ma solo per volontà paterna.

Dopo aver ricondotto Azize a casa, Fekeli avrà un dialogo con Hunkar. In quest'occasione l'ex detenuto confesserà di aver assistito da lontano al suo matrimonio con Adnan e di aver notato la tristezza nei suoi occhi. I due cominceranno a riavvicinarsi, ma cosa penserà Demir della situazione quando lo verrà a sapere? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.