Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, incentrata sulla vita, le vicissitudini e i dolori che, nel corso degli anni, hanno vissuto alcuni abitanti della Spagna anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 17 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte di Leonardo, sulla scarcerazione di Fausto, sul furto alla festa organizzata da Servante, sulla decisione di Azucena di non voler vedere più Angel, su Genoveva che deciderà di tenere il bambino e sull'invenzione di Hortensia.

Ramon si sente male

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Servante e Jacinto tenteranno di promuovere il ballo di beneficenza organizzato nella loro locanda distribuendo volantini in tutto il quartiere. Fidel informerà Ramon che Leonardo è morto nel corso delle pressioni eccessive effettuate da uno dei suoi colleghi. L'uomo informerà l'amico che il rapimento e la conseguente morte di Leonardo potrebbero ritorcersi contro di loro e favorire soprattutto la scarcerazione di Fausto Salasar. Più tardi, giungeranno ad Acacias notizie riguardanti la decisione di lasciare in libertà nuovamente l'anarchico e Ramon avrà una crisi di nervi di fronte a Lolita. Il malore dell'uomo non riuscirà, però, ad evitare la scarcerazione di Fausto che avverrà poco dopo, per lo sconcerto dei familiari di Antonito.

Marcelo eseguirà gli ordini di Aurelio e drogherà il tè di Genoveva per evitare che quest'ultima si rechi ad abortire. Poco dopo, Genoveva sarà costretta a rinunciare alla sua idea di liberarsi del bambino, cedendo alle minacce di Aurelio.

Genoveva decide di tenere il bambino

Al ballo della pensione Buenas Noche, Azucena stupirà tutti ballando il charleston.

La festa, però, verrà interrotta da un furto in cui Guillermo darà prova di coraggio mentre Angel mostrerà pubblicamente tutta la sua codardia. Visto ciò, Azucena si rifiuterà in seguito di uscire con quest'ultimo e la madre la metterà in punizione. Aurelio minaccerà Ignacio per aver aiutato Genoveva a cercare di abortire. David chiederà ad un giornalista, tale Jorge Gaztelu, di scrivere sul suo giornale i piani di Aurelio per Acacias smascherando quest'ultimo.

Azucena rivelerà a Valeria di essere interessata soltanto a Guillermo. Più tardi, Genoveva consegnerà a Valeria un biglietto in cui le comunicherà che Rodrigo è prigioniero di Aurelio. Nel frattempo, Marcelo tenterà di convincere lo scienziato a rivelargli la formula del gas nervino, ma tutti i tentativi dell'uomo saranno vani.

Aurelio tortura Rodriga

Lolita rimarrà molto male nel vedere Felipe e Dori baciarsi. Più tardi, l'infermiera chiederà scusa all'amica per non averle rivelato in anticipo quello che stava succedendo con Alvares Hermoso. Quest'ultimo deciderà di invitare Lolita a cena per informarla personalmente dei sentimenti che prova nei confronti di Dori. Più tardi, però, l'infermiera stupirà Felipe rifiutandosi di tornare a vivere con lui.

Hortensia inventerà un modo per pulire i pavimenti senza necessariamente inginocchiarsi a terra. Liberto ne parlerà con i signori di Acacias che gli consiglieranno di brevettare il metodo. Più tardi, l'uomo brevetterà effettivamente l'invenzione, per poi invitare a cena Pascual per ringraziarlo dell'aiuto fornito. David racconterà a Valeria di aver parlato con un rappresentate della stampa per smascherare Rodrigo agli occhi di tutti. Nel frattempo, Aurelio corromperà il giornalista Gaztelu, convincendolo a non rivelare i suoi piani e pubblicizzare i laboratori Quesada.

Alodia chiederà ad Azucena di insegnarle a ballare il charleston. Dopo aver visto l'incapacità della giovane di imparare i passi, quest'ultima rinuncerà e ad aiutarla sarà Casilda.

Gli abitanti del quartiere organizzeranno una grande manifestazione per impedire ad Aurelio di aprire i laboratori Quesada nelle loro strade. Nonostante le frequenti torture, Rodrigo non rivelerà ad Aurelio la formula del gas nervino. L'ostinazione dell'uomo non fermerà Quesada che mostrerà alla fine di avere un nuovo asso nella manica per costringerlo a parlare e a rivelargli tutto.