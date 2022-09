Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, interpretata fra gli altri da Scott Clifton (Liam Spencer), Don Diamont (Bill Spencer), Annika Noelle (Hope Spencer), Denise Richards (Shauna Fulton), Rena Sofer (Quinn Fuller) e Diamond White (Paris Buckingham). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul servizio fotografico di Brooke, sulla volontà di Steffy di voler conoscere i genitori di Finn, sulla decisione di Quinn di lasciare Carter, sulla momentanea cancellazione della linea dei gioielli alla Forrester.

Quinn lascia l'avvocato

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Brooke realizzerà un servizio fotografico su una rivista: con un dolce espediente, riuscirà a far immortalare anche Ridge nelle sue foto. Più tardi, Brooke chiederà al marito di diventare il co-amministratore della Forrester Creation finché Steffy non si riprenderà del tutto e potrà ritornare a lavorare a tempo pieno. Finn vorrebbe sposarsi subito con la sua compagna con una cerimonia casalinga, ma Steffy frenerà gli entusiasmi del medico chiedendogli prima di poter conoscere i suoi genitori. A quel punto, Finn inizierà a mostrare molta reticenza dimostrandosi poco convinto nel voler presentare sua madre e suo padre alla compagna.

Zende e Paris si ritroveranno a parlare di Quinn, rendendo molto difficile la decisione di Carter di continuare la sua relazione con lei. Quest'ultimo, però, non riuscirà a rimanere lontano da Quinn e si getterà nuovamente nelle braccia di lei, trascorrendo momenti di passione con la donna a casa sua.

Wyatt litiga con la madre

Quinn si renderà conto di mettere in serio pericolo la carriera dell'avvocato e lo informerà di volerlo lasciare per non creargli problemi. Carter tenterà in tutti i modi di farle cambiare idea ma la donna sarà irremovibile. Poco dopo, Eric farà una videochiamata con Carter e, per poco, non lo scoprirà in compagnia di Quinn.

Paris si recherà a casa di Steffy per parlare della fondazione: rendendosi conto delle irrequietezze di Hayes, gli canterà una canzone. A quel punto, Steffy e Finn chiederanno informazioni sulla sorella di Zoe, scoprendo che, da poco, si è trasferita da Parigi. Convinti che la giovane potrebbe migliorare la loro vita famigliare, la coppia la inviterà a rimanere momentaneamente a casa loro: la giovane accetterà.

Brooke chiederà ad Eric informazioni sull'avanzare del suo divorzio. A quel punto, interverrà nella discussione anche Ridge che si mostrerà soddisfatto e lieto che il padre abbia deciso di perdonare Carter. Ascoltate le parole del marito, Brooke affermerà di essere sicura che la colpa di tutto sia solo ed esclusivamente di Quinn.

Paris si trasferirà momentaneamente a casa di Steffy, rendendo felici tutti. Wyatt affronterà Quinn, chiedendole spiegazioni su come abbia potuto far saltare il suo matrimonio. Il giovane continuerà a rimproverare la madre fino a quando quest'ultima non verrà contattata da Carter che le chiederà di recarsi a casa sua. Nel frattempo, Eric informerà Ridge e l'avvocato di non volere vedere Quinn né a casa sua né al lavoro e di aver deciso di cancellare la sua linea di gioielli dalla Forrester Creation. Ascoltato ciò, Carter tenterà in tutti i modi di convincerlo fino a quando non gli consiglierà di far lavorare Quinn fuori sede. A quel punto, Forrester senior acconsentirà a mantenere la linea di gioielli nella sua azienda.

Nonostante la relazione con Carter abbia ferito il marito, Quinn si recherà nuovamente a casa dell'avvocato, provando a discutere con lui in merito alla loro relazione, convinta però che la scelta di chiudere sia quella giusta. In quell'occasione, l'avvocato informerà Quinn di aver salvato la sua linea di gioielli. Nel frattempo, Brooke e Ridge si ritroveranno a parlare nuovamente di Quinn: la madre di Hope si mostrerà esterrefatta all'idea che la donna non sia sparita dalla loro vita in precedenza quando già aveva sbagliato tante volte nei loro confronti. Ridge tenterà di convincerla del contrario, affermando che il fatto di perdere la sua linea di gioielli alla Forrester sarebbe stato un grande danno economico per tutti.