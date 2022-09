Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, il popolare sceneggiato di Canale 5. Le trame della prima stagione rivelano che Ali Fekeli apprenderà qualcosa di importante su Hunkar Yaman. L'imprenditore, infatti, capirà che la sua amata non aveva potuto sposarlo vent'anni prima a causa di suo papà, il defunto marito di Azize.

Terra Amara, anticipazioni: Hunkar scopre che Fekeli è stato incastrato dal figlio

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della prima stagione, attualmente in onda in Italia, annunciano che Azize farà una rivelazione sorprendente ad Ali.

Tutto inizierà quando Hunkar apprenderà che suo figlio ha incastrato Fekeli della morte di suo marito Adnan. La matrona, infatti, scoprirà che il potente Demir (Murat Ünalmış) aveva corrotto un testimone affinché testimoniasse il falso durante il processo. La signora Yaman, a questo punto, chiederà al marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek) una spiegazione su quanto successo, redarguendolo per aver condannato un uomo innocente a restare per più di vent'anni in prigione. Ma Demir si rifiuterà di dare la sua versione alla madre, preferendo abbandonare la villa la sera stessa insieme a moglie e figlio.

Azize rivela che sua figlia è stata costretta a sposare Adnan nonostante amasse Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Hunkar (Vahide Perçin) sarà costretta a prendersi carico delle intere mansioni della tenuta a causa della partenza del figlio.

Sarà in questo frangente che la matrona dovrà fare i conti con la strana scomparsa di Azize, la quale verrà trovata da Ali nel luogo in cui era solito incontrare la signora Yaman molto tempo prima. Durante l'incontro, la nonnina dimostrerà di non essere totalmente lucida, finendo per non capire che l'uomo che l'ha trovata è niente di meno che Fekeli.

Qui Azize rivelerà al padrino di Yilmaz che sua figlia non ha potuto sposare Ali, nonostante lo amasse, in quanto suo marito non ha dato il benestare allo sposalizio, preferendolo ad Adnan. Parole caotiche che tuttavia faranno capire all'uomo che Hunkar fu forzata a prendere le distanze da lui su ordine della famiglia.

I due ex amanti si riavvicinano

In seguito, Fekeli deciderà di accompagnare la nonnina, affetta da demenza senile a casa, immaginandosi la preoccupazione di Hunkar. A tal proposito, la matrona scoprirà che Ali aveva assistito da lontano alle sue nozze con Adnan, dove aveva notato il suo viso sofferente. I due ex amanti riusciranno per la prima volta a confrontarsi senza addossarsi le colpe a vicenda. Un riavvicinamento, che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate all'interno della story-line ambientata a Cukurova.